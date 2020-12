ΗΠΑ: Ο Τραμπ ζητά να ακυρωθούν οι εκλογές στην Τζόρτζια

Ο Ρεπουμπλικάνος απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε χθες τον κυβερνήτη στην πολιτεία Τζόρτζια να ακυρώσει τις επικείμενες επαναληπτικές εκλογές για την ανάδειξη δύο μελών της Γερουσίας, επαναλαμβάνοντας τους αναπόδεικτους ισχυρισμούς του ότι έγινε εκτενής νοθεία τον περασμένο μήνα.

«Κάνε κάτι, Μπράιαν Κεμπ. Επέτρεψες η πολιτεία σου να πέσει θύμα απάτης», ανέφερε ο Τραμπ μέσω Twitter, χρησιμοποιώντας αντί του ονοματεπωνύμου του κυβερνήτη το όνομα χρήστη του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης. «Πρέπει να ελέγξουμε τις υπογραφές και να αντιπαραβάλλουμε τους υπογεγραμμένους φακέλους με τα ψηφοδέλτια. Ακύρωσε τις εκλογές. Δεν θα χρειαστούν. Θα νικήσουμε όλοι!», έγραψε ο ένοικος του Λευκού Οίκου, που πληκτρολόγησε τη λέξη «νικήσουμε» με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει για έμφαση.

Rigged Election. Show signatures and envelopes. Expose the massive voter fraud in Georgia. What is Secretary of State and @BrianKempGA afraid of. They know what we’ll find!!! https://t.co/Km7tRm2s1A