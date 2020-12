Βrexit: Δεν βγήκε «λευκός καπνός» από τη συνομιλία Τζόνσον-Φον ντερ Λάιεν

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση στην οποία τονίζουν ότι δεν «υπάρχουν ακόμα οι προϋποθέσεις για συμφωνία λόγω των διαφορών που συνεχίζουν να υφίστανται σε τρια κρίσιμα ζητήματα».

Oι δύο πολιτικοί συμφώνησαν σήμερα στην τηλεφωνική τους επικοινωνία να συναντηθούν αυτοπροσώπως τις ερχόμενες ημέρες για να βρουν μια λύση στο αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει οι διαπραγματεύσεις για μια εμπορική συμφωνία ανάμεσα στη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Με τον Μπόρις Τζόνσον κάναμε απολογισμό των διαπραγματεύσεων. Οι όροι για μια συμφωνία δεν υπάρχουν λόγω διαφορών σε κρίσιμα ζητήματα. Ζητήσαμε από τους Επικεφαλείς Διαπραγματευτές μας να ετοιμάσουν μια επισκόπηση των διαφορών για μια κατ' ιδίαν συζήτηση τις επόμενες ημέρες» ανέφερε σε μήνυμα της στο Twitter η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

With @BorisJohnson we took stock of the negotiations. The conditions for an agreement are not there due to remaining differences on critical issues.



We asked our Chief Negotiators to prepare an overview of the remaining differences to be discussed in person in the coming days. pic.twitter.com/rWCWlMz0dv