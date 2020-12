Στις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα ο Μπόρις Τζόνσον

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει αυτήν την εβδομάδα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, σε μία απόπειρα τελευταίας στιγμής για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ενωση όσον αφορά τη μετά το Brexit σχέση τους.

Οπως μεταδίδει το CNBC, ο Τζόνσον θα συναντηθεί προσωπικά με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ουρσούλα φον ντερ Λάιεν, αφότου δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ τους απέτυχαν να αποδώσουν καρπούς.

«Οι όροι για μια συμφωνία δεν υπάρχουν λόγω των εναπομείναντων διαφορών σε κρίσιμα ζητήματα», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν αργά τη Δευτέρα, αφού μίλησε με τον Βρετανό Πρωθπουργό τηλεφωνικά.

With @BorisJohnson we took stock of the negotiations. The conditions for an agreement are not there due to remaining differences on critical issues.



We asked our Chief Negotiators to prepare an overview of the remaining differences to be discussed in person in the coming days. pic.twitter.com/rWCWlMz0dv