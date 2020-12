Φον ντερ Λάιεν: Στις 27, 28, 29 Δεκεμβρίου ξεκινούν εμβολιασμοί σε όλη την ΕΕ

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ξεκινήσουν τους εμβολιασμούς για την πρόληψη της Covid-19 από τις 27 Δεκεμβρίου, δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την Πέμπτη.

«Στις 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός σε ολόκληρη την ΕΕ» έγραψε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Twitter. «Είναι η στιγμή της Ευρώπης», τονίζει.

Στο παρελθόν είχε ζητήσει συντονισμένη έναρξη των εμβολιασμών την ίδια ημέρα και στις 27 χώρες της ΕΕ.

It's Europe's moment.



On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.



We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL