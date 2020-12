Να πουλήσει την Tesla στην Apple ήθελε ο Ελον Μασκ

Το ενδεχόμενο να πουληθεί η αμερικανική βιομηχανία ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla στην εταιρεία-γίγαντα της τεχνολογίας Apple είχε εξετάσει στο παρελθόν ο διευθύνων σύμβουλος της.

Ο Ελον Μασκ έγραψε στο Twitter την Τρίτη: «Κατά τη διάρκεια των πιο σκοτεινών ημερών του προγράμματος Model 3, πλησίασα τον Τιμ Κουκ για να συζητήσω την πιθανότητα η Apple να αποκτήσει την Tesla (για το 1/10 της τρέχουσας αξίας μας). Αρνήθηκε να κάνει τη συνάντηση».

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting.