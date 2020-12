Sturgeon: Το Brexit επιβλήθηκε στη Σκωτία παρά τη θέλησή της

Την κριτική της για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση επανέλαβε την Πέμπτη για ακόμη μία φορά η πρωθυπουργός της Σκωτίας Nicola Sturgeon.

Σχολιάζοντας τις ειδήσεις που θέλουν την εμπορική συμφωνία με τις Βρυξέλλες να μην περιλαμβάνει σπόρους πατάτας, μιας από τις μεγαλύτερες εξαγωγές της Σκωτίας, η Sturgeon δήλωσε ότι αυτό αποτελεί «καταστροφικό» αποτέλεσμα για τους αγρότες.

«Οπως όλες οι άλλες πτυχές του Brexit, επιβλήθηκε στη Σκωτία ενάντια στη θέλησή μας», ανέφερε στο Twitter.

This is a disastrous Brexit outcome for Scottish farmers...and like all other aspects of Brexit, foisted on Scotland against our will. https://t.co/jWruc1RL46