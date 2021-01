Συνελήφθη ένας 36χρονος για λεηλασίες στο Καπιτώλιο

Ένας άνδρας 36 ετών από τη Φλόριντα, ο οποίος είχε φωτογραφηθεί κατά την εισβολή στο Καπιτώλιο να κουβαλά χαμογελαστός το αναλόγιο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, συνελήφθη αργά την Παρασκευή από την ομοσπονδιακή αστυνομία, όπως μεταδίδει το Reuters.

O Adam Christian Johnson συνελήφθη με ομοσπονδιακό ένταλμα και τέθηκε υπό κράτηση στη φυλακή της κομητείας Pinellas.

Ο 36χρονος αναγνωρίστηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σημειώνεται πως το FBI και οι αστυνομικές αρχές της Ουάσινγκτον D.C. από τις 7 Ιανουαρίου έχουν ζητήσει βοήθεια από το κοινό για την αναγνώριση ατόμων που συμμετείχαν στην εισβολή στο Καπιτώλιο.

MPD seeks assistance in identifying persons of interest responsible for Unlawful Entry offenses that occurred yesterday on US Capitol Grounds, 100 block of 1st Street, NW. More photos: https://t.co/i2Hbv1bkPh Have info? Call (202) 727-9099/text 50411 pic.twitter.com/yWIPEaxxFW

The FBI is seeking to identify individuals instigating violence in Washington, D.C. We are accepting tips and digital media depicting rioting or violence in and around the U.S. Capitol on January 6. If you have information, visit https://t.co/buMd8vYXzH.