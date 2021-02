Ακόμη 65 διαδηλωτές συνελήφθησαν στην Τουρκία

Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ άλλους 65 ανθρώπους που διαδήλωναν για το Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, συνεχίζοντας την εκστρατεία καταστολής των διαδηλώσεων που ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα, παρά τις αυξανόμενες επικρίσεις από τη διεθνή κοινότητα.

Φοιτητές και καθηγητές σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια στη χώρα, το Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου στην Κωνσταντινούπολη (Bogazici στην τουρκική γλώσσα), διαμαρτύρονται για την επιλογή του πρύτανη από τον πρόεδρο της χώρας Ερντογάν, έναν διορισμό τον οποίο χαρακτηρίζουν αντιδημοκρατικό.

Το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι οι διαδηλωτές παραβίασαν την απαγόρευση των διαδηλώσεων σε δημόσιους χώρους, των συναθροίσεων και των πορειών που έχει επιβληθεί εξαιτίας της πανδημίας της Covid-19 και ότι οι συλληφθέντες χθες στη συνοικία Καντίκιοϊ της Κωνσταντινούπολης προέβησαν σε παράνομες ενέργειες.

Student protests continue Tuesday evening in Istanbul’s Kadikoy district over appointment of new rector at Bogazici University, met with tear gas and arrests. pic.twitter.com/OxemJtAk9X