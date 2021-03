Ταραχές και διαδηλώσεις κατά των περιοριστικών μέτρων στη Γερμανία

Συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν για τα μέτρα κατά της πανδημίας στο Κάσελ, στην κεντρική Γερμανία, σε μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν οργανωθεί από τις αρχές του έτους στη χώρα.

Ένας εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας είπε ότι στη διαδήλωση μετείχαν 15-20.000 άνθρωποι.

Οι ταραχές ξεκίνησαν όταν οι συγκεντρωμένοι, οι οποίοι βρέθηκαν στην πλατεία Φρίντριχσπλατς, χωρίς προστατευτικές μάσκες και χωρίς να τηρούν τις αποστάσεις, επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό για να ενωθούν με μια άλλη ομάδα διαδηλωτών. Οι δυνάμεις ασφαλείας προσπάθησαν να διαλύσουν το πλήθος χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού, ανέφερε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Germany 🇩🇪 Worldwide Freedom Rally. The crowd is absolutely electric. This is just beginning, there is still a long road ahead. This has gone on far too long, we must now UNITE. Finally this may bring back HOPE. Long Live Freedom👊 pic.twitter.com/yD4wiwa3rC