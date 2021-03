Ανοίγει ξανά το Σουέζ, αποκολλήθηκε πλήρως το πλοίο

Το πλοίο-μαμούθ μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων που κόλλησε στη Διώρυγα του Σουέζ τελικά απελευθερώθηκε, ανοίγοντας τον κρίσιμο δίαυλο για το παγκόσμιο εμπόριο.

Το Ever Given είναι πλέον είναι εν πλω, ανέφερε σε δήλωση η αρμόδια Αρχή. Οι προσπάθειες θα ξεκινήσουν τώρα για την επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας, με περισσότερα από 450 πλοία να περιμένουν κοντά στο κανάλι.

Η καθυστέρηση έχει τεντώσει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού που έχουν ήδη πληγεί από την πανδημία καθώς από αυτή τη διαδρομή περνά περίπου το 12% του παγκόσμιου εμπορίου.

Το αργό πετρέλαιο Brent υποχώρησε 1,1% και διαπραγματεύθηκε στα 63,88 $ το βαρέλι στο Λονδίνο.

