Βέμπερ: Διχασμένη η ΕΕ στην Τουρκία, στην ευρωβουλή το sofagate

Η ΕΕ δεν στάθηκε ενωμένη όταν χρειάστηκε, ανέφερε ο επικεφαλής της ΚΟ του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ, αναφερόμενος στο «σκάνδαλο του καναπέ» (sofagate), υπογραμμίζοντας ότι η αποστολή στην Τουρκία έπρεπε να στέλνει μήνυμα ενότητας και σταθερότητας της προσέγγισης της ΕΕ.

Ειδικότερα, ο Μάνφρεντ Βέμπερ σημείωσε:

«Η αποστολή στην Τουρκία της Προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ θα έπρεπε να ήταν ένα μήνυμα σταθερότητας και ενότητας της προσέγγισής μας στον Πρόεδρο Ερντογάν. Δυστυχώς, έχει οδηγήσει σε διχασμό, καθώς η ΕΕ απέτυχε να σταθεί ενωμένη όταν χρειάστηκε. Περιμένουμε περισσότερα από την εξωτερική πολιτική της Ευρώπης», μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο πρόεδρος της Πολιτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) καταλήγοντας ζήτησε να διεξαχθεί συζήτηση για το θέμα στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Τουρκία κατήγγειλε σήμερα «τις άδικες κατηγορίες» εναντίον της, μετά την γκάφα του τουρκικού πρωτοκόλλου στη διάρκεια επίσκεψης στην Άγκυρα της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποστηρίζοντας πως η διάταξη των καθισμάτων είχε προταθεί από την ευρωπαϊκή πλευρά.

«Τα αιτήματα της ΕΕ έγιναν σεβαστά. Αυτό σημαίνει πως η διάταξη των καθισμάτων έγινε με δικό της αίτημα. Οι υπηρεσίες μας για το πρωτόκολλο συναντήθηκαν πριν από τη σύνοδο και τα αιτήματά τους (της ΕΕ) έγιναν σεβαστά», υποστήριξε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Οι κατηγορίες με στόχο την Τουρκία είναι άδικες». Ο ίδιος πρόσθεσε πως η Τουρκία αισθάνθηκε υποχρεωμένη να κάνει αυτή τη διευκρίνιση για «τις κατηγορίες των οποίων είναι στόχος».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σάστισε όταν ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ κάθισε την Τρίτη στο μοναδικό κάθισμα που ήταν διαθέσιμο δίπλα στον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στο προεδρικό μέγαρο.

Ursula von der Leyen, president of the European Commission, stood stunned. As President Recep Tayyip Erdogan of Turkey and Charles Michel, president of the European Council, sat in their gilded seats for a photo op, there was no chair for her. https://t.co/NaUlY8G7gF pic.twitter.com/RZ3ir7K3KF