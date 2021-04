Εύσημα φον ντερ Λάιεν στην Πορτογαλία, πρώτη χώρα που υπέβαλε Σχέδιο Ανάκαμψης

«Βλέπουμε ότι σε όλη την Ευρώπη οι εκστρατείες εμβολιασμού επιταχύνονται. Παράλληλα, τώρα είναι ακόμη πιο σημαντικό να ξεκινήσει το NextGenerationEU. Η οικονομική ανάκαμψη πρέπει να συμβαδίζει με τη βελτίωση της υγειονομικής κατάστασης στο πεδίο. Χαιρετίζω το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Πορτογαλίας, το πρώτο που υποβλήθηκε επίσημα στην Επιτροπή. Η υποβολή σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης στη διαδικασία υλοποίησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τα παραπάνω δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά την κατάθεση του Σχεδίου της Πορτογαλίας.

«Η Επιτροπή προσβλέπει στην αξιολόγηση του πορτογαλικού σχεδίου, το οποίο εστιάζει στην ανθεκτικότητα, την κλιματική και ψηφιακή μετάβαση και περιλαμβάνει έργα σε όλους σχεδόν τους εμβληματικούς ευρωπαϊκούς τομείς. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη μέλη για να τα βοηθήσουμε να καταρτίσουν σχέδια υψηλής ποιότητας. Στόχος μας παραμένει η έγκριση όλων των σχεδίων έως το καλοκαίρι. Για να πραγματοποιηθούν οι πρώτες πληρωμές, πρέπει όλα τα κράτη μέλη να έχουν εγκρίνει την απόφαση για τους ιδίους πόρους. Είμαι πεπεισμένη ότι όλα θα έχουν τεθεί σε εφαρμογή έως το καλοκαίρι».

