Κατέρρευσε κερκίδα σε προσκύνημα στο Ισραήλ, τουλάχιστον 44 νεκροί

Το γιγαντιαίο ποδοπάτημα στη διάρκεια προσκυνήματος υπερορθόδοξων Εβραίων στο όρος Μερόν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 44 άνθρωποι, ανέφεραν κέντρο άμεσης βοήθειας και πηγές προσκείμενες σε νοσοκομείο στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Καταμετρήσαμε 38 νεκρούς επιτόπου, όμως έχουμε κι άλλους (τραυματίες που κατέληξαν) σε νοσοκομείο», δήλωσε εκπρόσωπος του κέντρου άμεσης βοήθειας Magen David Adom (MDA, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού).

Από την πλευρά του το νοσοκομείο Ζιβ, ένα από αυτά στα οποία διακομίστηκαν δεκάδες από τα 100 και πλέον θύματα, ανέφερε πως καταμετρά έξι νεκρούς, κατά συνέπεια το σύνολο των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία ανέρχεται σε τουλάχιστον 44.

«Οι σκέψεις μας είναι με τον ισραηλινό λαό που θρηνεί για την ανείπωτη τραγωδία στο Όρος Μερόν» στο βόρειο Ισραήλ, όπου τουλάχιστον 44 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο σε γιγαντιαίο ποδοπάτημα στη διάρκεια ολονύχτιας θρησκευτικής γιορτής, αναφέρει σε ανάρτηση στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών. Επίσης, στο ΥΠΕΞ εκφράζει θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες που έχασαν οικείους τους και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

