Ηλεκτρικά οχήματα = 2 εκατ. βαρέλια πετρελαίου λιγότερα κάθε μέρα

Η αύξηση των πωλήσεων των ηλεκτρικών αυτοκινήτων αναμένεται στο μέλλον να μειώσει αισθητά την ζήτηση του πετρελαίου και της βενζίνης. Μια έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) διατύπωσε την εκτίμησή του ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν 230 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα παγκοσμίως μέχρι το 2030, εάν οι κυβερνήσεις συνεχίσουν να ενθαρρύνουν την αγορά οχημάτων χαμηλών ή μηδενικών ρύπων.

Η πρώτη παγκόσμια έκθεση του IEA ανέφερε ότι οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο πρώτο τρίμηνο του 2021 ήταν πάνω από 2,5 φορές υψηλότερες από ό,τι τους ίδιους μήνες πέρυσι, όταν η πανδημία Covid-19 προκάλεσε μεγάλη ύφεση στις παγκόσμιες οικονομίες.

Παρά την οικονομική επιβράδυνση στις πωλήσεις των αυτοκινήτων, οι αντίστοιχες πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων κατάφεραν να κάνουν ρεκόρ, πουλώντας συνολικά 3 εκατομμύρια οχήματα σε όλο τον κόσμο. Η αύξηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων παρακολουθείται στενά από την ενεργειακή βιομηχανία και αναμένεται να μειώσει αισθητά τις πωλήσεις των υγρών καυσίμων, αλλά και των μεταφορών τους. Σύμφωνα με παγκόσμιες έρευνες τα ηλεκτρικά οχήματα θα μπορούσαν να εξαλείψουν περισσότερα από 2 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και βενζίνη ημερησίως έως το 2030 και να εξοικονομήσουν ισοδύναμα 120 εκατομμυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα.

Εάν οι κυβερνήσεις αυξήσουν τη φιλοδοξία τους και δώσουν μεγαλύτερα κίνητρα, τότε τα ηλεκτρικά οχήματα θα μπορούσαν να μειώσουν περαιτέρω την πώληση περίπου 3,5 εκατομμύριων βαρελιών πετρελαίου και βενζίνης την ημέρα, σχεδόν διπλασιάζοντας την εξοικονόμηση άνθρακα.

