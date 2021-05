Απεβίωσε o Έρικ Καρλ, εικονογράφος-συγγραφέας παιδικών βιβλίων

Ο Έρικ Καρλ, δημοφιλής και παραγωγικός εικονογράφος και συγγραφέας δεκάδων βιβλίων για παιδιά, πέθανε σε ηλικία 91 ετών.

Ο Έρικ Καρλ πέθανε από νεφρική ανεπάρκεια στη θερινή του κατοικία, στο Νορθάμπτον της Μασαχουσέτης στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα χθες η οικογένειά του «ο Καρλ πέθανε ήρεμα περιστοιχισμένος από μέλη της οικογένειας στις 23 Μαΐου 2021».

«Υπό το φως του φεγγαριού, κρατώντας ένα αστέρι, ένας ζωγράφος ουράνιων τόξων ταξιδεύει τώρα πέρα από τον νυχτερινό ουρανό» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Λίγοι συγγραφείς και εικονογράφοι έχουν αφήσει τόσο βαθύ σημάδι στη παιδική λογοτεχνία όσο ο Έρικ Καρλ, σημειώνεται σε άρθρα στα αμερικανικά ΜΜΕ.

Αν και είναι πιο γνωστός για το «The Very Hungry Caterpillar» (Μια κάμπια πολύ πεινασμένη), ένα κλασικό έργο που έχει συγκινήσει γενιές γονέων και παιδιών, τα βιβλία του, περισσότερα από 70, έχουν πουλήσει πάνω από 170 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

