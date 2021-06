Fastly: Γιατί έπεσαν τα sites κορυφαίων διεθνών ΜΜΕ

Η αιτία πίσω από την παγκόσμια διακοπή του διαδικτύου που παρατηρήθηκε νωρίτερα σήμερα έχει εντοπιστεί και η επιδιόρθωση έχει γίνει, ανακοίνωσε η αμερικανική πάροχος υπηρεσιών cloud computing «Fastly».

Νωρίτερα, οι ιστοσελίδες πολλών μεγάλων ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων αυτές των εφημερίδων The Guardian, Financial Times, The New York Times, Le Monde, καθώς και του Bloomberg News, του CNN και του BBC τέθηκαν εκτός λειτουργίας σε όλο τον πλανήτη.

Εκτός βρέθηκε και η ιστοσελίδα της βρετανικής κυβέρνησης.

Η Fastly που βοηθά στη γρήγορη προώθηση δεδομένων στο διαδίκτυο δήλωσε ότι το πρόβλημα επιδιορθώθηκε περίπου μία ώρα αφότου ενημερώθηκε για το ζήτημα.

«Εντοπίσαμε μία ρύθμιση που προκάλεσε διακοπές λειτουργίας παγκοσμίως. Το διεθνές δίκτυο επανέρχεται», σημείωσε.

Το σφάλμα δείχνει την εξάρτηση που έχουν οι πιο δημοφιλείς ιστοσελίδες σε μερικές μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες για να τις βοηθούν στη διανομή περιεχομένου και στη φιλοξενία χρηστών.

Η τεχνολογία της Fastly είναι μια από τις λίγες υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων και εφαρμογών υψηλού επιπέδου που χρησιμοποιούν μεγάλες επιχειρήσεις για να διανέμουν ταυτόχρονα περιεχόμενο σε εκατομμύρια χρήστες.

Το Downdetector, ένας ιστότοπος που παρακολουθεί τις διακοπές λειτουργίας του διαδικτύου, ανέφερε ότι οι χρήστες είχαν πρόβλημα σύνδεση με ιστότοπους από την Amazon και το Spotify έως το Twitch, το Shopify και το Etsy.

Η μετοχή της Fastly έφτασε να χάνει 2,5% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street την Τρίτη. Εχει ωστόσο καταγράψει κέρδη πάνω από 300% το 2020, καθώς αυξήθηκε η κυκλοφορία στο διαδίκτυο λόγω των lockdown.