Κατέρρευσε στο γήπεδο ο Ερικσεν, προσπάθησαν να του κάνουν ανάνηψη

Σοκαριστική στιγμή λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους στον ποδοσφαιρικό αγώνα Δανία-Φινλανδία. Σε μια ανύποπτη στιγμή, ο Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε μέσα στο γήπεδο, όπως μεταδίδει το sport-fm.gr.

H κατάστασή του ωστόσο έχει σταθεροποιηθεί, όπως ενημερώνει η UEFA. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Δανίας με ανακοίνωση της ενημέρωσε ότι ο Κρίστιαν Έρικσεν που κατέρρευσε στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης για το Euro 2020, έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες από διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα που μεταδίδει η ΕΡΤ, ο 29χρονος άσος της Ιντερ υπέστη έμφραγμα.

Μετά από αίτημα των παικτών και των δύο ομάδων, η UEFA συμφώνησε να συνεχιστεί ο αγώνας μεταξύ Δανίας και Φινλανδίας στις 20:30 CET - στις 9:30 μμ ώρα Ελλάδος.

Οι ποδοσφαιριστές που ήταν γύρω του όταν κατέρρευσε κάλεσαν αμέσως το ιατρικό επιτελείο που μπήκε εσπευσμένα στον αγωνιστικό χώρο.

Οι σκηνές ήταν σοκαριστικές, με τους παίκτες της Δανίας να σχηματίζουν ένα ανθρώπινο τείχος γύρω του για να μην φαίνεται τι συμβαίνει και το ιατρικό επιτελείο έκανε ανάνηψη και τεχνητή αναπνοή στον άτυχο ποδοσφαιριστή που έδειχνε να μην έχει τις αισθήσεις του.

Οι στιγμές ήταν έντονα φορτισμένες και άπαντες έμοιαζαν σοκαρισμένοι. Μετά από αρκετή ώρα και μετά από πολλές προσπάθειες του ιατρικού επιτελείου, οι ποδοσφαιριστές σήκωσαν ορισμένα σεντόνια γύρω από το φορείο και έβγαλαν εκτός αγωνιστικού χώρου τον Έρικσεν, ο οποίος παλεύει για τη ζωή του.

Κατά τη μεταφορά του, όπως μετέδωσαν μεγάλα διεθνή ΜΜΕ, του είχαν τοποθετήσει μάσκα οξυγόνου. Δεν έχει πια κάποια σημασία, αλλά ο αγώνας, που διεκόπη για ιατρικούς λόγους, μέχρι το σημείο εκείνο ήταν ισόπαλος 0-0.

