«Ο Ερικσεν πέθανε και επανήλθε, δύσκολο να ξαναπαίξει ποδόσφαιρο»

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Δανίας με ανακοίνωση της ενημέρωσε ότι ο Κρίστιαν Έρικσεν που κατέρρευσε στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης για το Euro2020, ανάμεσα στη Δανία και την Φινλανδία μπορεί να μιλήσει και η κατάσταση της υγείας του έχει σταθεροποιηθεί στο Νοσοκομείο της Κοπεγχάγης Rigks όπου μεταφέρθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες από διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα ο 29χρονος μεσοεπιθετικός της Ίντερ υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Σύμφωνα με τον πρώην καρδιολόγο του, δεν είχε ιστορικό καρδιακών προβλημάτων όσο αγωνιζόταν στην ομάδα της Τότεναμ.

Ο καθηγητής καρδιολογίας Σαντζέι Σάρμα συνυπήρξε με τον 29χρονο άσο στην Τότεναμ και πλέον είναι πρόεδρος της επιτροπής καρδιολόγων της αγγλικής ομοσπονδίας, όπως και καθηγητής στο πανεπιστήμιο St Georges’ του Λονδίνου, σύμφωνα με το sport-fm.gr. Ο ίδιος παρουσιάζεται αισιόδοξος για την υγεία και τη μετέπειτα ζωή του Έρικσεν, αλλά εκφράζει πολύ σοβαρές αμφιβολίες για το αν θα να ξαναπαίξει ποδόσφαιρο.

«Δεν ξέρω αν θα ξαναπαίξει ποδόσφαιρο. Χωρίς να θέλω να γίνω πολύ ωμός, ο Κρίστιαν πέθανε σήμερα, για λίγα λεπτά βέβαια, αλλά πέθανε και επανήλθε. Θα του επέτρεπε ένας γιατρός να ξαναπαίξει μπάλα; Η απάντηση είναι όχι. Τα καλά νέα είναι πως ο Κρίστιαν είναι ζωντανός, αλλά τα άσχημα πως μάλλον η καριέρα του φτάνει στο τέλος της. Δεν ξέρω αν θα παίξει ξανά επαγγελματικά. Στην Αγγλία πάντως δεν θα έπαιζε. Είμαστε πολύ αυστηροί σε τέτοια θέματα», πρόσθεσε.

Ηταν λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους στον ποδοσφαιρικό αγώνα Δανία-Φινλανδία, όταν σε μια ανύποπτη στιγμή, ο Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε μέσα στο γήπεδο.

Λίγο αργότερα, η UEFA ενημέρωσε ότι κατάστασή του ωστόσο είχε σταθεροποιηθεί, ενώ η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Δανίας με ανακοίνωση της ενημέρωνε ότι ο Κρίστιαν Έρικσεν που κατέρρευσε στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης για το Euro 2020, είχε ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Μετά από αίτημα των παικτών και των δύο ομάδων, η UEFA συμφώνησε να συνεχιστεί ο αγώνας μεταξύ Δανίας και Φινλανδίας στις 20:30 CET - στις 9:30 μμ ώρα Ελλάδος του Σαββάτου.

Οι ποδοσφαιριστές που ήταν γύρω του όταν κατέρρευσε, κάλεσαν αμέσως το ιατρικό επιτελείο που μπήκε εσπευσμένα στον αγωνιστικό χώρο.

Οι σκηνές ήταν σοκαριστικές, με τους παίκτες της Δανίας να σχηματίζουν ένα ανθρώπινο τείχος γύρω του για να μην φαίνεται τι συμβαίνει και το ιατρικό επιτελείο έκανε ανάνηψη και τεχνητή αναπνοή στον άτυχο ποδοσφαιριστή που έδειχνε να μην έχει τις αισθήσεις του.

Οι στιγμές ήταν έντονα φορτισμένες και άπαντες έμοιαζαν σοκαρισμένοι. Μετά από αρκετή ώρα και μετά από πολλές προσπάθειες του ιατρικού επιτελείου, οι ποδοσφαιριστές σήκωσαν ορισμένα σεντόνια γύρω από το φορείο και έβγαλαν εκτός αγωνιστικού χώρου τον Έρικσεν.

Κατά τη μεταφορά του, όπως μετέδωσαν μεγάλα διεθνή ΜΜΕ, του είχαν τοποθετήσει μάσκα οξυγόνου.

The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency.