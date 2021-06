Πράσινο φως Κομισιόν στο εθνικό σχέδιο της Πορτογαλίας για το Ταμείο Ανάκαμψης

Σήμερα η Πορτογαλία είναι η πρώτη χώρα που λαμβάνει έγκριση από την Κομισιόν για το σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που παρουσίασε, δήλωσε η επικεφαλής της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σύντονμα θα ξεκινήσουν οι χρηματοδοτήσεις, τόνισε, προσθέτοντας ότι τα κονδύλια θα βοηθήσουν τη χώρα να γίνει «πιο πράσινη και πιο ψηφιακή».

Θα σταθούμε δίπλα στην Πορτογαλία σε όλα τα βήματα της διαδρομής, τόνισε.

We will stand by Portugal 🇵🇹 every step of the way!#NextGenerationEU