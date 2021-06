Φον Ντερ Λάιεν: Το 60% των ενηλίκων στην ΕΕ έχει λάβει μία δόση εμβολίου

Το 60% του ενήλικου πληθυσμού της ΕΕ θα έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου για τον κορονοϊό μέχρι τις 27 Ιουνίου αναφέρει γράφημα που ανήρτησε στον λογαριασμό της στο twitter η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Κομισιόν.

«Παρουσίασα στους ηγέτες των κυβερνήσεων την πορεία της παράδοσης των εμβολίων και του εμβολιασμού, καθώς και τις εκτιμήσεις για τις παραδόσεις έως το τέλος του έτους», σημειώνει η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

«Έχουμε σημειώσει σταθερή πρόοδο. Ξεπεράσαμε τους στόχους παράδοσης για το 2ο τρίμηνο. Αλλά πρέπει να επιταχύνουμε περαιτέρω τον εμβολιασμό» προσθέτει.

Μέχρι τις 27 Ιουνίου, θα έχουν παραδοθεί 424 εκ. δόσεις εμβολίων στην ΕΕ.

