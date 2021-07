Γερμανία-Βέλγιο-Ολλανδία: 153 οι νεκροί από τις πλημμύρες

Ο απολογισμός των σφοδρών βροχοπτώσεων και πλημμυρών στη Γερμανία αυξήθηκε περαιτέρω σήμερα, με τη θεομηνία να προκαλεί τον θάνατο τουλάχιστον 153 ανθρώπων στη χώρα, όπως ανέφερε σε ανακοίνωση η τοπική αστυνομία.

Συνεχίζεται ο «κλιματικός εφιάλτης» ,όπως περιγράφουν οι κάτοικοι της κεντρικής Ευρώπης τις πρωτοφανείς πλημμύρες. Η Γερμανία θρηνεί 133 νεκρούς και 27 το Βέλγιο. Η νότια Ολλανδία και η Ελβετία μετρούν επίσης καταστροφές από το φαινόμενο της ψυχρής λίμνης που φαίνεται πως μετακινείται στην νότια Ιταλία και στα Βαλκάνια.

«Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την καταστροφή», στην περιοχή Ρηνανίας-Παλατινάτου, από τις πλέον πληγείσες, σύμφωνα με την αστυνομία του Κόμπλεντς. Ο απολογισμός αυτός έρχεται να προστεθεί στους 43 νεκρούς στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, μια ακόμα περιοχή της Γερμανίας που επλήγη από την καταστροφή.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη φυσική καταστροφή στη χώρα αυτή μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και οι αρχές φοβούνται ότι το εύρος της τραγωδίας δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί πλήρως.

Το γειτονικό Βέλγιο πληρώνει επίσης βαρύ τίμημα, με τουλάχιστον 20 νεκρούς και ισάριθμους αγνοούμενους, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της κυβέρνησης, που αναθεώρησε προς τα κάτω τον προηγούμενο. «Ενδέχεται αυτές οι πλημμύρες να είναι οι πιο καταστροφικές που έχει βιώσει ποτέ η χώρα μας», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλεξάντερ Ντε Κρόο.

Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν επίσης σοβαρές ζημιές στην Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, ακόμη και την Ελβετία. Όμως η δυτική Γερμανία ήταν η περιοχή που επλήγη σφοδρότερα από τις πλημμύρες και θρηνεί τουλάχιστον 103 νεκρούς. Μεταξύ αυτών είναι και 12 τρόφιμοι ενός ιδρύματος για άτομα με ειδικές ανάγκες, που δεν πρόλαβαν να φύγουν όταν πλημμύρισε το κτίριο, κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Ζούμε πάνω από 20 χρόνια εδώ και δεν έχουμε βιώσει ποτέ κάτι παρόμοιο, είναι σαν να βρισκόμαστε σε πόλεμο», σχολίασε ο 65χρονος Χανς-Ντίτερ Φράνκεν, ένας κάτοικος του Σουλντ, ενός χωριού στη Ρηνανία-Παλατινάτο, το οποίο σχεδόν ισοπεδώθηκε.

Πολλά χωριά στην ίδια ζώνη είναι έρημα και κατεστραμμένα.

Τα θύματα ενδέχεται να αυξηθούν: «Όσο αντλούμε τα νερά και αδειάζουμε τα υπόγεια, βρίσκουμε πτώματα ανθρώπων. Δεν μπορώ να πω ποιος θα είναι ο τελικός απολογισμός», είπε ο Ρότζερ Λέβεντς, ο υπουργός Εσωτερικών της Ρηνανίας-Παλατινάτου, της μίας από τις δύο περιοχές που χτυπήθηκαν από τη θεομηνία, μαζί με τη γειτονική Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.

Και στα δύο κρατίδια εξακολουθούν να αγνοούνται δεκάδες άνθρωποι.

Κοντά στην Κολονία, στο Έρφστατ, ένα μέρος του χωριού κυριολεκτικά κατέρρευσε, μετά την κατολίσθηση που σημειώθηκε σήμερα. Οι εντυπωσιακές εικόνες από την περιοχή δείχνουν έναν τεράστιο κρατήρα, γεμάτο με όγκους χώματος, λάσπη και συντρίμμια. Οι αρχές εκτιμούν ότι πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην κοινότητα αυτήν.

Μοναδική θετική εξέλιξη: οι βροχές σταμάτησαν σήμερα και η στάθμη του νερού στους ποταμούς άρχισε να υποχωρεί.

Περίπου χίλιοι στρατιώτες κινητοποιήθηκαν για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, αλλά και στην απομάκρυνση των μπάζων. Πλέον, θα ξεκινήσει και η αποκατάσταση των ζημιών: τα δίκτυα φυσικού αερίου και τηλεφώνου αχρηστεύτηκαν σε πολλές περιοχές και εκατοντάδες άνθρωποι έμειναν άστεγοι.

Στο Αρβάιλερ πολλά σπίτια κατέρρευσαν. Η πόλη μοιάζει σαν να χτυπήθηκε από τσουνάμι. «Στις 23.30 υπήρχε μόνο λίγο νερό. Στη 1 το πρωί, όλα βρίσκονταν κάτω από το νερό. Το διαμέρισμά μας, το γραφείο μας, τα σπίτια των γειτόνων, όλα καλύφθηκαν από νερά. Μέσα σε 15 λεπτά. Έγινε πολύ γρήγορα» είπε ο Αγκρόν Μπερίσα.

«Είναι μια καταστροφή άνευ προηγουμένου», σχολίασε ο Γκερτ Λάντσμπεργκ, ο γενικός διευθυντής της γερμανικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων. «Αν κρίνουμε από τις ζημιές, μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ», εκτίμησε.

Στο Βέλγιο, πολλοί άνθρωποι αγνοούνται ακόμη και 21.000 κάτοικοι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Ο στρατός κινητοποιήθηκε στις τέσσερις από τις δέκα επαρχίες της χώρας και συμμετέχει στις επιχειρήσεις διάσωσης και εκκένωσης.

Η κατάσταση ενδέχεται επίσης να επιδεινωθεί στην Ελβετία, όπου υπάρχει κίνδυνος να υπερχειλίσουν πολλές λίμνες και ποτάμια.

Στη νότια Ολλανδία, ποτάμια νερού κατέκλυσαν τους δρόμους, οχήματα παρασύρθηκαν και χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, όμως οι υλικές ζημιές είναι μικρότερες, σε σύγκριση με τον τραγικό απολογισμό των γειτονικών χωρών.

Στη γραφική πόλη Φάλκενμπουργκ, οι κάτοικοι αντλούν τα νερά από σπίτια και υπόγεια, ενώ ο στρατός ανέλαβε να κατασκευάσει μια πρόχειρη γέφυρα, για να αντικαταστήσει εκείνη που κατέρρευσε λόγω της πλημμύρας. Περίπου 50 χιλιόμετρα βορειότερα, στο Ρόερμοντ, τα τροχόσπιτα κολυμπούν σε μια λίμνη, σε ένα κάμπινγκ.

Οι Ολλανδοί «είναι πιο συνηθισμένοι» σε τέτοιου είδους καταστάσεις, σε σύγκριση με τους γείτονές τους, σχολίασε ο Σταν φαν ντερ Λεβ, ένας 58χρονος κάτοικος της περιοχής, αλλά κάποιες φορές τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει τη δύναμη της φύσης. «Είχαμε επίσης περισσότερο χρόνο για να προετοιμαστούμε. Στη Γερμανία και το Βέλγιο, έγινε τόσο απότομα που απλώς δεν είχαν τον χρόνο για να κάνουν το παραμικρό», πρόσθεσε.

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Βέλγιο από τις πλημμύρες που σάρωσαν τη Βαλλονία, όπως αναφέρει το rtl. Ωστόσο, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου Εσωτερικών η οποία έλαβε χώρα λίγο μετά τις 16.00 εχθές το απόγευμα, οι νεκροί φτάνουν τους 20.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αναζήτηση αγνοουμένων. Λόγω της εθνικής ημέρας πένθους που ανακοίνωσε την Παρασκευή ο πρωθυπουργός της χώρας, Αλεξάντερ Ντε Κρόο, η πόλη του Ναμούρ αποφάσισε να ακυρώσει τη γιορτή με πυροτεχνήματα που είχε προγραμματιστεί για τις 20 Ιουλίου για την εθνική γιορτή της 21ης Ιουλίου.

Στην πρωτεύουσα της Βαλλονίας, οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες. Ο Δήμος των Βρυξελλών έχει ανακοινώσει ότι θα ακυρώσει τις εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για την εθνική γιορτή του Βελγίου.

A stream of water rages down a street in the Belgian town of Pepinster as the death toll from floods across Germany and Belgium rises to more than 110https://t.co/wo0LEzbqsd pic.twitter.com/U1dWYPVxvi