FAO: Ράλι στις τιμές τροφίμων διεθνώς τον Αύγουστο

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) ανακοίνωσε ότι οι διεθνείς τιμές των τροφίμων έκαναν άλμα τον Αύγουστο, μετά από δύο συνεχόμενους μήνες μείωσης. Μεγάλες αυξήσεις καταγράφηκαν στις τιμές της ζάχαρης, των φυτικών ελαίων και ορισμένων δημητριακών.

Ο δείκτης του FAO, ο οποίος παρακολουθεί τις διεθνείς τιμές των πιο εμπορεύσιμων παγκοσμίως τροφίμων, ανήλθε στις 127,4 μονάδες τον περασμένο μήνα έναντι 123,5 τον Ιούλιο, ενώ σε ετήσια βάση σημείωσε αύξηση 32,9% τον Αύγουστο.

Ο δείκτης τιμών δημητριακών του FAO αυξήθηκε 3,4% σε σχέση με τον Ιούλιο, με τις χαμηλότερες προσδοκίες για τις σοδειές σε μεγάλες εξαγωγικές χώρες να αυξάνουν 8,8% τις τιμές του σιταριού σε μηνιαία βάση. Αντίθετα, οι τιμές του καλαμποκιού και του ρυζιού μειώθηκαν.

Ο δείκτης τιμών για τη ζάχαρη αυξήθηκε 9,6% από τον Ιούλιο, εν μέσω ανησυχιών για τις επιπτώσεις του παγετού στις σοδειές της Βραζιλίας, που είναι η μεγαλύτερη εξαγωγική χώρα στον κόσμο. Οι καλές προοπτικές αναφορικά με την παραγωγή στην Ινδία και την Ευρωπαϊκή Ένωση περιόρισαν κάπως τις ανησυχίες αυτές.

Global #foodprices rebounded in Aug after two consecutive months of decline, led by strong gains in the intl price quotations for sugar, wheat & vegetable oils.



The @FAO Food Price Index averaged 127.4 points in Aug, up 3.1% vs July & 32.9% vs Aug 2020.https://t.co/s9bxly0enY pic.twitter.com/mlEGTAIGo5