IIF: Ρουκέτα το παγκόσμιο χρέος, στα $296 τρισ. το Q2

Στα $296 τρισ. εκτοξεύτηκε το παγκόσμιο χρέος το δεύτερο τρίμηνο του 2021 σύμφωνα με το IIF. Τη συγκεκριμένη χρονική τρίμηνη περίοδο, εν μέσω πανδημίας, το συνολικό χρέος στον πλανήτη ανέβηκε κατά $4,8 τρισ.

Τα στοιχεία για το παγκόσμιο χρέος δημοσιεύτηκαν στο τελευταίο Global Debt Monitor, το οποίο καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση στις αναδυόμενες αγορές, με το συνολικό χρέος τους να αγγίζει τα 92 τρισ. δολ. το 2° τρίμηνο, έναντι 87 τρισ. δολ. το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Από την οικονομική κρίση του 2008-2009 και μετά, οι κεντρικές τράπεζες και οι κυβερνήσεις πασχίζουν να αναχαιτίσουν τις πιέσεις της ύφεσης και τις αδυναμίες των οικονομιών να ανακάψουν εύρωστα και βιώσιμα. Οι αρχιτραπεζίτες τροφοδοτούν με μπόλικη ρευστότητα το χρηματοοικονομικό σύστημα, δημιουργούν μηδενικά και αρνητικά επιτόκια, ενώ το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος ανεβαίνει συνεχώς.

Η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει ότι: «Μεταξύ των κινδύνων που επιδείνωσε η πανδημία είναι και αυτός του παγκόσμιου χρέους, καθώς η παγκόσμια αγορά βρίσκεται σε πολύ ευάλωτη θέση λόγω του φόβου για τυχόν κατάρρευση της χρηματοπιστωτικής αγοράς.

Τα επίπεδα χρέους παγκοσμίως έχουν φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα» (World Bank Group, Global Economic Prospects, January 2021). Το 2019 τα επίπεδα του παγκόσμιου χρέους άρχισαν να αυξάνουν φτάνοντας το 230% του ΑΕΠ και το παγκόσμιο δημόσιο χρέος από 83% του ΑΕΠ έφτασε το 99% το 2020.

