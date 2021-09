Βρετανία: Ρεκόρ εκτίναξης πληθωρισμού στο 3,2% τον Αύγουστο

Ο πληθωρισμός στη Βρετανία αυξήθηκε τον περασμένο μήνα στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2012, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία την Τετάρτη.

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 3,2% σε ετήσια βάση μετά από άνοδο 2% τον Ιούλιο, σημειώνοντας την πιο απότομη αύξηση από την έναρξη καταγραφής λεπτομερών στοιχείων το 1997.

Οι οικονομολόγους σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν 2,9% για τον Αύγουστο.

