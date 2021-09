ΗΠΑ: Ανοδος 3,9% για τις ενάρξεις κατοικιών τον Αύγουστο

Άνοδο 3,9% κατέγραψαν οι ενάρξεις κατοικιών στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Αύγουστο σε μηνιαία βάση, έναντι προσδοκίας για ενίσχυση κατά 1%.

Τον Ιούλιο οι ενάρξεις κατοικιών είχαν καταγράψει βουτιά 7%.

Όπως ανακοίνωσε η αμερικανική κυβέρνηση, οι ενάρξεις κατοικιών έφτασαν στο ετήσιο προσαρμοσμένο μέγεθος των 1.55 εκατ.

Οι αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα φτάσουν τα 1.543 εκατ.

Αντίθετα, οι άδειες για την κατασκευή νέων κατοικιών ενισχύθηκαν 6% σε μηνιαία βάση, υψηλότερα από τις προβλέψεις για άνοδο κατά 2,3%.





US housing starts rebounded in Aug, rising well above expectations, although the pace of new residential construction is still middling relative to recent history. Note, however, that newly issue permits are looking firmer--a sign that starts will continue to strengthen: pic.twitter.com/Fw4UlWQDYF