ΙΕΑ: Τριπλασιασμός επενδύσεων σε ΑΠΕ ή διαρκείς ενεργειακές κρίσεις

Οι ακραίες διακυμάνσεις στις αγορές ενέργειας θα αποτελούν διαρκή κίνδυνο, εκτός εάν οι επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια τριπλασιαστούν την επόμενη δεκαετία, προειδοποίησε ο επικεφαλής της Διεθνούς Επιτροπής Ενέργειας (ΙΕΑ), λίγο πριν την κρίσιμη Σύνοδο για το κλίμα.

Ο Fatih Birol, μιλώντας στους Financial Times, δήλωσε ότι ενώ οι προβλεπόμενες επενδύσεις σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο έχουν τώρα ευθυγραμμιστεί με τις αλλαγές που απαιτούνται ώστε να πιαστούν οι στόχοι για μηδενικές εκπομπές ρύπων ως το 2050, οι δημόσιες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές είναι μόλις στο ένα τρίτο αυτών που απαιτούνται μελλοντικά.

«Υπάρχει μια συνολική ανισοκατανομή και όσο περισσότερο αυτή διατηρείται τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος για περαιτέρω βίαιες διακυμάνσεις των τιμών στο μέλλον».

Οι παγκόσμιες επενδύσεις στην ενέργεια αναμένεται να φτάσουν το 1,9 τρισ. δολάρια φέτος, σύμφωνα με την ΙΕΑ, περιλαμβανομένων 370 δισ. σε ΑΠΕ.

Η προειδοποίηση έρχεται καθώς ακόμα και αν όλες οι κυβερνήσεις εφάρμοζαν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο ακέραιο και έγκαιρα, ο πλανήτης θα πετύχαινε μόλις το 20% της μείωσης εκπομπών ρύπων που απαιτούνται έως το 2030 για να παραμείνει εφικτός ο στόχος μηδενικών εκπομπών ως το 2050.

Αφότου οι εκπομπές ρύπων μειώθηκαν σημαντικά το 2020, εξαιτίας της πανδημίας, φέτος η ανάκαμψη της οικονομίας οδηγεί στη δεύτερη μεγαλύτερη αύξησή τους στην ιστορία, γεγονός που συνδέεται εν μέρει με την αύξηση της κατανάλωσης λιγνίτη.

