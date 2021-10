ΗΠΑ: Νέα πτώση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας υποχώρησε και την περασμένη εβδομάδα, διαψεύδοντας τις προβλέψεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν μικρή άνοδο.

Ειδικότερα, οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας διολίσθησαν στις 290.000 την εβδομάδα που έληξε στις 16 Οκτωβρίου από 296.000 την προηγούμενη εβδομάδα. Το επίπεδο αυτό είναι το χαμηλότερο από την έναρξη της πανδημίας.

Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο στις 297.000.

Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των Αμερικανών που συνεχίζουν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας διολίσθησε στα 2,48 εκατ. την εβδομάδα που έληξε στις 9 Οκτωβρίου από 2,603 εκατ. την προηγούμενη εβδομάδα.

For the week ending October 16, 256,304 workers filed for regular #UnemploymentBenefits. Initial claims declined with respect to the previous week. 1/4 pic.twitter.com/XhPKa6K2OK