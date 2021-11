Ο Ελον Μασκ μπαίνει στην αγορά Ιnternet της Ινδίας

Μονάδα στην Ινδία έχει δημιουργήσει η Starlink του Ελον Μασκ, καθώς προετοιμάζεται να αναπτύξει δορυφορικές υπηρεσίες Διαδικτύου στη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά ασύρματης σύνδεσης στον κόσμο, σύμφωνα με τον διευθυντή της Starlink στην Ινδία Sanjay Bhargava.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η νέα θυγατρική της SρaceX, Starlink Satellite Communications, «μπορεί πλέον να αρχίσει να υποβάλλει αίτηση για άδειες, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών» και να κάνει κι άλλα βήματα, σημείωσε σε ανάρτηση στο LinkedIn. Σε άλλη ανάρτηση στο LinkedIn την περασμένη εβδομάδα, είπε ότι επιθυμούν να εξυπηρετήσουν περιοχές που δεν εξυπηρετούνται.

H Iνδία έχει περίπου 622 εκατ. ενεργούς χρήστες του Διαδικτύου. Η Starlink σχεδιάζει να έχει 200.000 συνδέσεις στην Ινδία μέχρι τον Δεκέμβριο του επόμενου έτους, εκ των οποίων το 80% θα είναι σε αγροτικές περιοχές.

Sanjay deserves a lot of credit for making X/PayPal succeed. Now helping SρaceX serve rural communities in India. Much respect.