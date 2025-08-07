Δασμούς 100% στους εισαγόμενους ημιαγωγούς ετοιμάζει ο Τραμπ

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Τετάρτη την πρόθεσή του να επιβάλει δασμό ύψους 100% στους εισαγόμενους μικροεπεξεργαστές (chips), μια κίνηση που αναμένεται να αυξήσει σημαντικά το κόστος σε προϊόντα όπως ηλεκτρονικά είδη, αυτοκίνητα, οικιακές συσκευές και άλλα τεχνολογικά αγαθά.

«Θα επιβάλουμε δασμό περίπου 100% στα chips και τους ημιαγωγούς», δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον CEO της Apple, Τιμ Κουκ. «Αν όμως παράγεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα πληρώσεις τίποτα».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, εταιρείες που κατασκευάζουν μικροτσίπ εντός αμερικανικού εδάφους θα εξαιρούνται από τον φόρο.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ρήξη με τις μέχρι τώρα στρατηγικές ενίσχυσης της παραγωγής ημιαγωγών στις ΗΠΑ, οι οποίες στηρίζονταν σε επιδοτήσεις και επενδύσεις. Αντ’ αυτού, ο Τραμπ ποντάρει ότι η αύξηση του κόστους στα εισαγόμενα chips θα υποχρεώσει τις εταιρείες να επενδύσουν σε αμερικανικά εργοστάσια.

Ωστόσο, η πολιτική αυτή ενέχει σημαντικούς κινδύνους: ενδέχεται να πιέσει τα περιθώρια κέρδους των εταιρειών και να εκτοξεύσει τις τιμές σε προϊόντα όπως κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις και ψυγεία — κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει ξανά τον πληθωρισμό, όπως συνέβη και κατά την πανδημία COVID-19, όταν η παγκόσμια έλλειψη chips είχε συμβάλει σε αυξήσεις τιμών στα αυτοκίνητα.

Πηγή: Associated Press, ertnews.gr