Δεύτερη αναβάθμιση στόχων από την Deutsche Telekom

Η Deutsche Telekom AG αναβάθμισε για δεύτερη φορά φέτος τις προβλέψεις κερδών της για το 2025, μετά από ισχυρές πωλήσεις στις ΗΠΑ και την Ευρώπη που ενίσχυσαν τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων μετά τις μισθώσεις (Ebitda AL) φέτος θα ξεπεράσουν τα 45 δισεκατομμύρια ευρώ, ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. Το ποσό αυτό υπερβαίνει τη μέση εκτίμηση των αναλυτών που ήταν 44,2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε το Bloomberg.

«Βλέπουμε και πάλι σταθερή ισχυρή ανάπτυξη και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού καθ’ όλη τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Τιμ Χέτγκες στην ανακοίνωση. «Η Deutsche Telekom συνεχίζει να δίνει τον ρυθμό στον κλάδο.»

Εδώ και χρόνια, η Deutsche Telekom κατάφερνε να παραμένει ανεπηρέαστη από τις δυσκολίες του ευρωπαϊκού τηλεπικοινωνιακού κλάδου χάρη στο πλειοψηφικό της μερίδιο στην αμερικανική εταιρεία T-Mobile US. Η μετοχή της σημειώνει άνοδο φέτος, καθώς οι επενδυτές αναζητούν μετοχές ανθεκτικές στους δασμούς και την αδύναμη ισοτιμία του δολαρίου.

Η T-Mobile, η οποία ανακοίνωσε αποτελέσματα τον προηγούμενο μήνα, ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τις καθαρές προσθήκες πελατών και αναβάθμισε τις δικές της προβλέψεις. Παρ’ όλα αυτά, η ασθενής ισοτιμία του δολαρίου επηρέασε αρνητικά τα έσοδα της Deutsche Telekom που εκφράζονται σε ευρώ.

Ο ανταγωνισμός είναι έντονος στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη αγορά της Deutsche Telekom μετά τις ΗΠΑ, με τέσσερις παρόχους κινητής τηλεφωνίας να ανταγωνίζονται για πελάτες. Η O2 της Telefonica μείωσε τις τιμές για το βασικό της πακέτο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας τον Ιούνιο, σύμφωνα με την ανάλυση του Bloomberg Intelligence.

Η μετοχή της έχει ενισχυθεί κατά 7,3% από τις αρχές του έτους, φτάνοντας τα 31,31 ευρώ.