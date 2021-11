Σάμερς: Η άνοδος του πληθωρισμού μπορεί να φέρει τον Τραμπ ξανά στην εξουσία

O πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Λόρενς Σάμερς, προειδοποίησε ότι μια αποτυχία να αντιμετωπιστεί ο υψηλός πληθωρισμός μπορεί να οδηγήσει στην επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ.

«Ο υπερβολικός πληθωρισμός και η αίσθηση ότι δεν μπορεί να ελεγχθεί συνέβαλε στην εκλογή του Ρίτσαρντ Νίξον και του Ρόναλντ Ρίγκαν και δημιουργεί τον κίνδυνο να επαναφέρει τον Τραμπ στην εξουσία» υπογράμμισε.

Σε μηνύματα στον λογαριασμό του στο Twitter, ο κ. Σάμερς τόνισε ότι τα πρόσωπα που θα επιλέξει η κυβέρνηση Μπάιντεν για τις κορυφαίες θέσεις στη Fed πρέπει να αναγνωρίσουν την ανάγκη να περιοριστεί ο πληθωρισμός.

Όπως ανέφερε, η μείωση των δασμών είναι το πιο σημαντικό μέτρο για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού από την πλευρά της προσφοράς.

Παράλληλα, η Fed θα πρέπει σύμφωνα με τον ίδιο να επιταχύνει την περιστολή του προγράμματος αγοράς ομολόγων.

Ο ίδιος διευκρίνισε ωστόσο ότι το πακέτο των επενδύσεων στις υποδομές είναι απαραίτητο και θα έχει ελάχιστο αντίκτυπο στον πληθωρισμό.

