Οργή κατά Ερντογάν μετά την κατάρρευση της λίρας

Διαδηλώσεις κατά του Ερντογάν πραγματοποιήθηκαν στην Κωσνταντινούπολη και στην Άγκυρα την Τρίτη μετά την ιστορική βουτιά της λίρας.

Όπως μεταδίδει το duvar, πολίτες βγήκαν στους δρόμους στις δύο πόλεις ζητώντας την παραίτηση του κυβερνώντος κόμματος AKP.

Αστυνομικές δυνάμεις εμπόδισαν ομάδα πολιτών να πραγματοποιήσει διαμαρτυρια΄στη συνοικία Σισλί. Ενίσχυσαν επίσης την παρουσία τους στην πλατεία Ταξίμ, το θέατρο των μεγάλων διαδηλώσεων του 2013.

«Φύγε AKP, η χώρα αυτή είναι δική μας» φώναζαν οι διαδηλωτές.

Υπήρξαν επίσης αναφορές και για διαδηλώσεις στη Σμύρνη.

Το τουρκικό νόμισμα βρέθηκε σε ελεύθερη πτώση 15% την Τρίτη, καταγράφοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη πτώση στην ιστορία του μια ημέρα αφότου ο Ερντογάν υπερασπίστηκε την πολιτική των χαμηλών επιτοκίων παρά την άνοδο του πληθωρισμού.

Η λίρα υποχώρησε για ενδέκατη διαδοχική συνεδρίαση. Από την αρχή του χρόνου έχει χάσει το 45% της αξίας της.

Πάνω από 263.000 tweets μοιράστηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας από χρήστες που ζητούσαν της παραίτησης της κυβέρνησης. Στον αντίποδα, πάνω από 300.000 tweets μοιράστηκαν από οπαδούς του AKP που έλεγαν «στηρίζω το κράτος μου».

People in Ankara took to the streets in call for government’s resignation after Turkish lira crashed to historic low. pic.twitter.com/pAl5FEt5cd