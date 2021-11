Βουτιά 20ετίας γονατίζει την τουρκική λίρα

H ελεύθερη πτώση της τουρκικής λίρας σπάει όλα τα ρεκόρ καθώς η εκστρατεία που έχει εξαπολύσει ο Ταγίπ Ερντογάν ενάντια στα υψηλά επιτόκια οδηγεί τη χώρα ακόμα πιο βαθιά στην κρίση.

Το νόμισμα βούτηξε 15% την Τρίτη, με την ισοτιμία να ξεπερνά τις 13 λίρες το δολάριο για πρώτη φορά στην ιστορία. Η πτώση της λίρας για ενδέκατη διαδοχική ημέρα είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων είκοσι ετών. Μόνο τον Νοέμβριο έχει χάσει το ένα τρίτο της αξίας της.

Το τελευταίο sell off προκλήθηκε μετά τη χθεσινή ομιλία του Τούρκου προέδρου, με την οποία υπερασπίστηκε τα χαμηλά επιτόκια που έχουν οδηγήσει υψηλότερα τον πληθωρισμό και έχουν προκαλέσει τον εκνευρισμό των επενδυτών, οι οποίοι διαμαρτύρονται ότι η νομισματική πολιτική γίνεται ολοένα και πιο παράλογη και απρόβλεπτη, σε μια χώρα όπου ο πρόεδρος ασκεί βαθιά επιρροή.

Τη στιγμή που οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες στον κόσμο εξετάζουν τη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής καθώς η παγκόσμια ανάπτυξη ενισχύει τον πληθωρισμό, η Τουρκία έχει μειώσει κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες τα επιτόκια από τον Σεπτέμβριο.

«Για τους επενδυτές, τα σχόλια του Ερντογάν σημαίνουν ένα πράγμα: δεν θα έχουν κανέναν να τους προστατεύσει, όταν ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να διαβρώνει την αξία των στοιχείων ενεργητικού τους», δήλωσε η Ίμα Σαμάνι, αναλύτρια FX στη Monex Europe. «Τα σχόλια του Ερντογάν μπορεί να ερμηνευτούν γενικά ως ένδειξη επιπολαιότητας και ως σημάδι στις αγορές ότι ο κύκλος χαλάρωσης δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα» πρόσθεσε.

Ο Ερντογάν υπερασπίστηκε τη Δευτέρα τα μέτρα, τα οποία έχουν δεχθεί σχεδόν καθολική κριτική από οικονομολόγους και ακόμα και από πρόσωπα του κύκλου του, τονίζοντας ότι αποτελούν μέρος μιας μακροπρόθεσμης στροφής στην ασκούμενη πολιτική, η οποία δίνει προτεραιότητα στις εξαγωγές και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ο Τούρκος πρόεδρος, του οποίου η δημοτικότητα βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα πριν τις εκλογές του 2023, είναι αυτός που κινεί τα νήματα στην κεντρική τράπεζα. Έχει διώξει τους διοικητές που δεν ακολούθησαν τις εντολές του, έχει επικαλεστεί τη θρησκεία για να δικαιολογήσει τα χαμηλότερα επιτόκια και έχει επιτεθεί κατά των «υποτελών οικονομολόγων» που έχουν αμφισβητήσει το ανορθόδοξο δόγμα του ότι τα υψηλά επιτόκια είναι η αιτία του πληθωρισμού και όχι το φάρμακο για τις υψηλές τιμές.

«Είναι σαν να έχουν βάλει ένα παιδί επικεφαλής σε πυρηνικό εργοστάσιο», τόνισε ο Κερίμ Ρότα, υπεύθυνος οικονομικής πολιτικής στο αντιπολιτευτικό Κόμμα του Μέλλοντος. Σε δηλώσεις του στο κανάλι Halk, ο Ρότα, πρώην τραπεζίτης, υποστήριξε ότι εκατομμύρια Τούρκοι που αμείβονται σε λίρες θα ζημιωθούν από την πολιτική αυτή.

#Turkey 🇹🇷's lira is the worst performing emerging market currency



Its value has plunged 40% since the start of 2021 and 17% in recent days