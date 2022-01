UEFA: Όχι από το Συμβούλιο της ΕΕ στις «εγωιστικές Super League»

Απόλυτα ικανοποιημένη ήταν η UEFA από το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (Parliamentary Assembly of the Council of Europe/PACE), όπου υπογραμμίστηκε -μεταξύ άλλων- ότι «οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να υπερισχύουν των αξιών, και η ανάγκη να αποτελούν κινητήρια δύναμη τα ανθρώπινα δικαιώματα».

«Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE) εξέφρασε την ισχυρή υποστήριξή της για την UEFA και συνέβαλε επίσης σημαντικά στα βασικά ζητήματα για τη θετική ανάπτυξη του ποδοσφαιρικού κινήματος», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η UEFA.

«Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο καθώς και το ευρωπαϊκό αθλητικό κίνημα είναι σταθερά ενωμένα στις αξίες και το μοντέλο μας που βασίζεται στην αλληλεγγύη. Δεν υπάρχει χώρος για ερμηνεία ή διαπραγμάτευση. Είναι «Όχι» στις εγωιστικές Super League και «Όχι» σε εξωφρενικές προτάσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Μα ναι, ναι, ναι, να συνεργαστούμε για να προστατεύσουμε και να ενισχύσουμε το μοντέλο μας που λειτουργεί προς το συμφέρον του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και της κοινωνίας», ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν.

«Σε συμφωνία με τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ που εγκρίθηκαν στα τέλη του 2021, το ψήφισμα PACE «Διακυβέρνηση ποδοσφαίρου: επιχειρήσεις και αξίες» με επικεφαλής τον Λόρδο Τζορτζ Φούλκς, μέλος της Βουλής των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου και πρώην πρόεδρος του ποδοσφαιρικού συλλόγου Χαρτς (2004-05), υπογραμμίζει την καθολική δέσμευση των ευρωπαϊκών δημόσιων αρχών να προστατεύσουν περαιτέρω και να ενισχύσουν το μοντέλο αλληλεγγύης και αξίας του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο Λόρδος Φουλκς και οι συνάδελφοι της PACE, που εκπροσωπούν τα εθνικά κοινοβούλια και τους πολίτες και των 47 χωρών-μελών, αντιμετωπίζουν τις τρέχουσες απειλές σε αυτό το μοντέλο άμεσα και ξεκάθαρα. Το ψήφισμα είναι ιδιαίτερα αυστηρό για την αποτυχημένη απόπειρα διαφυγής που έγινε από την ευρωπαϊκή Super League και προειδοποιεί για τις δυνητικά «καταστροφικές» συνέπειες των σχεδίων που εξετάζει αυτή τη στιγμή η FIFA για να παίζεται το Παγκόσμιο Κύπελλο κάθε δύο χρόνια», πρόσθεσε η UEFA στην ανακοίνωσή της.

«Το ψήφισμα απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους φορείς του αθλητισμού και περιέχει συστάσεις για μια ολόκληρη σειρά ζητημάτων προτεραιότητας, από τη χρηστή διακυβέρνηση και τη συμβολή των εθνικών πρωταθλημάτων στους πανευρωπαϊκούς μηχανισμούς αλληλεγγύης, από τα ανθρώπινα δικαιώματα έως την ισότητα των φύλων, από την προστασία των ανηλίκων έως τις μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με τους κανόνες της μεταγραφικής αγοράς και πολλά άλλα. Η UEFA χαιρετίζει αυτή τη συνεισφορά και δεσμεύεται να αξιολογήσει προσεκτικά όλες τις λεπτομέρειες μαζί με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους ειδικούς του κλάδου», κατέληξε η ευρωπαϊκή ομοσπονδία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

