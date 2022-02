Κυρώσεις: Nord Stream 2, Ρώσοι τραπεζίτες-πολιτικοί και χρηματοδότηση στο στόχαστρο

Οι Πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με κοινή δήλωσή τους, χαιρετίζουν την ενότητα των κρατών-μελών της ΕΕ και την αποφασιστικότητά τους να αντιδράσουν με σθένος και ταχύτητα στις παράνομες ενέργειες της Ρωσίας.

«Η απόφαση της Ρωσικής Ομοσπονδίας να αναγνωρίσει ως ανεξάρτητες οντότητες και να στείλει ρωσικά στρατεύματα σε ορισμένες περιοχές των περιφερειών Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ της Ουκρανίας είναι παράνομη και απαράδεκτη. Παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Ουκρανίας, τις διεθνείς δεσμεύσεις της ίδιας της Ρωσίας και κλιμακώνει περαιτέρω την κρίση», τονίζουν σε κοινή δήλωσή τους η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Σαρλ Μισέλ.

Οι δύο Πρόεδροι χαιρετίζουν τη σταθερή ενότητα των κρατών-μελών και την αποφασιστικότητά τους να αντιδράσουν με σθένος και ταχύτητα στις παράνομες ενέργειες της Ρωσίας, σε στενό συντονισμό με τους διεθνείς εταίρους.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι θα πραγματοποιηθεί σήμερα μια άτυπη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ υπό την προεδρία του Ύπατου Εκπροσώπου και αργότερα το απόγευμα θα κατατεθεί ένα πρώτο πακέτο κυρώσεων. Στη συνέχεια, οι αρμόδιοι φορείς θα συνεδριάσουν για να οριστικοποιήσουν το πακέτο χωρίς καθυστέρηση. Το πακέτο προτείνει στοχευμένες κυρώσεις προς:

«Η ΕΕ έχει προετοιμαστεί και είναι έτοιμη να λάβει πρόσθετα μέτρα σε μεταγενέστερο στάδιο, εάν χρειαστεί, υπό το φως των περαιτέρω εξελίξεων», τονίζουν η Φον ντερ Λάιεν και ο Σαρλ Μισέλ, σημειώνοντας ότι μαζί με τον Ύπατο Εκπρόσωπο, συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις επιτόπου και να διαβουλεύονται με άλλους ηγέτες της ΕΕ και διεθνείς ομολόγους.

«Η ΕΕ παραμένει σε πλήρη αλληλεγγύη με την Ουκρανία και ενωμένη για την υποστήριξη της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας. Είμαστε δίπλα της και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία και τον λαό της», καταλήγει η κοινή δήλωση.

Η γερμανική κυβέρνηση έβαλε φρένο στη διαδικασία πιστοποίησης του ρωσικού αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2, λόγω της κλιμάκωσης της έντασης. «Πρέπει να επανεκτιμήσουμε την κατάσταση, ιδίως όσον αφορά το Nord Stream 2», είπε ο Σολτς σε συνέντευξη Τύπου με τον Ιρλανδό ομόλογό του, προσθέτοντας ότι το υπουργείο Οικονομίας θα εξετάσει εκ νέου τη διαδικασία πιστοποίησης, δεδομένων των ενεργειών της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τον Όλαφ Σολτς, «η κατάσταση έχει αλλάξει ριζικά» και η Γερμανία θα επιδιώξει να εξασφαλίσει τον ενεργειακό της εφοδιασμό με άλλο τρόπο. Ο Γερμανός καγκελάριος πρόσθεσε ότι «δεν θα αποδεχτούμε την αναγνώριση των περιοχών στην Ουκρανία».

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε τον «άμεσο τερματισμό» του ρωσογερμανικού αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2. «Συμφωνήσαμε για την ανάγκη άμεσης επιβολής κυρώσεων για τη νέα επιθετική ενέργεια εναντίον της Ουκρανίας», δήλωσε στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Εσθονό ομόλογό του. «Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον πλήρη τερματισμό του Nord Stream 2», πρόσθεσε.

Παράλληλα ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι το Κίεβο ίσως διακόψει τις διπλωματικές του σχέσεις με τη Μόσχα, εξηγώντας ότι εξετάζει τη σχετική πρόταση του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας. Ωστόσο ο Ουκρανός πρόεδρος εκτίμησε ότι δεν είναι πιθανό το ενδεχόμενο ευρείας σύρραξης με τη Ρωσία, όμως δήλωσε ότι σε περίπτωση που αυτό συμβεί, είναι έτοιμος να κηρύξει στρατιωτικό νόμο στη χώρα.

Την ίδια ώρα ο πρώην πρωθυπουργός της Ρωσίας και νυν αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ., αφού έκανε γνωστή μέσω twitter την απόφαση του Όλαφ Σολτς για τον Nord Stream 2, κάλεσε τους Ευρωπαίους να προετοιμαστούν για μια δύσκολη τιμολογιακή πραγματικότητα αναφορικά με το φυσικό αέριο.

«Ο Γερμανός καγλελάριος Όλαφ Σολτς έδωσε οδηγία να σταματήσει η πιστοποιήση του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2. Ωραία. Καλωσήρθατε σε έναν νέο κόσμο, όπου οι Ευρωπαίοι θα πληρώνουν σύντομα 2.000 ευρώ για 1.000 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου!», έγραψε σε tweet ο Μεντβέντεφ.

German Chancellor Olaf Scholz has issued an order to halt the process of certifying the Nord Stream 2 gas pipeline. Well. Welcome to the brave new world where Europeans are very soon going to pay €2.000 for 1.000 cubic meters of natural gas!