Kυρώσεις Ε.Ε. σε 27 πρόσωπα και οντότητες στη Ρωσία

Οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν σε ένα πακέτο κυρώσεων κατά 27 προσώπων και οντοτήτων που υπονομεύουν την ουκρανική ακεραιότητα, ανακοίνωσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ε.Ε. σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο κ. Μπορέλ σημείωσε ότι οι κυρώσουν βάζουν στο στόχαστρο τράπεζες, τον αμυντικό τομέα και περιορίζουν την πρόσβαση της Ρωσίας στις ευρωπαϊκές κεφαλαιακές αγορές.

Όλα τα μέλη της ρωσικής Δούμας, της Κάτω Βουλής της Ρωσίας, θα υποστούν κυρώσεις από την Ε.Ε., οι οποίες κατά κανόνα περιλαμβάνουν ταξιδιωτικούς περιορισμούς και πάγωμα περιουσιακών στοιχείων.

«Το πακέτο αυτό των κυρώσεων που εγκρίθηκε ομόφωνα από τα κράτη μέλη θα πονέσουν τη Ρωσία, και θα την πονέσουν πολύ» τόνισε ο κ. Μπορέλ.

«Βάζουμε στο στόχαστρο τράπεζες που χρηματοδοτούν τους ρωσικούς φορείς λήψης των αποφάσεων και τις επιχειρήσεις στις ουκρανικές αποσχιστικές περιοχές. Βάζουμε στο στόχαστρο την ικανότητα του ρωσικού κράτους και της ρωσικής κυβέρνησης να έχει πρόσβαση στα κεφάλαια μας και στις χρηματοοικονομικές αγορές και υπηρεσίες» διευκρίνισε ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας

«Οι κατάφωρες παραβιάσεις που διαπράττει η Ρωσία δεν θα μείνουν αναπάντητες» υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι οι κυρώσεις είναι ένα μόνο μέρος της απάντησης της Ε.Ε.

Today, we agree by unanimity, to respond robustly to #Russia’s illegal actions against #Ukraine.



The EU sanctions package will hit



📍351 members of the Russian State Duma who voted for the recognition of the so-called LPR and DPR.



(1/4)