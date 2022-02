Μπόρις Τζόνσον: Ο Πούτιν πρέπει να αποτύχει

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον υπογράμμισε τη Δευτέρα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν «πρέπει να αποτύχει» στις στρατιωτικές επεμβάσεις της χώρας του στην Ουκρανία.

«Απομονώσαμε περαιτέρω τη Ρωσία από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα σήμερα το πρωί. Σε συνεργασία με τους εταίρους μας και την G7 (Ομάδα των Επτά), είμαστε αποφασισμένοι να επιβάλουμε τα πιο αυστηρά οικονομικά μέτρα κατά του προέδρου Πούτιν, για την απεχθή εκστρατεία του κατά της Ουκρανίας», έγραψε ο Τζόνσον στο Twitter.

Νωρίτερα την ίδια μέρα, το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλε κυρώσεις σε πολλά από τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ευρασιατικής χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας. Προηγουμένως, ο Τζόνσον δήλωσε ότι η πρόθεση του Πούτιν δεν ήταν ποτέ να λύσει τις εντάσεις με την Ουκρανία με διπλωματικό τρόπο.

