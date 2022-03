Ζελένσκι: Αν χάσουμε, ο Πούτιν θα επιτεθεί στη Βαλτική

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θέλει να διαπραγματευτεί απευθείας με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς αυτός είναι ο «μόνος τρόπος να σταματήσει ο πόλεμος» μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

«Πρέπει να μιλήσω με τον Πούτιν [...] γιατί είναι ο μόνος τρόπος να σταματήσει αυτός ο πόλεμος», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, προσθέτοντας ότι είναι «ανοιχτός» και «έτοιμος να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις» του Πούτιν.

Νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι, αν πέσει η Ουκρανία, η Ρωσία θα κυνηγήσει χώρες της Βαλτικής και της Ανατολικής Ευρώπης.

"[Russia] brought crematoriums with them... we don't want to kill them"



