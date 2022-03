Ποια εγκλήματα πολέμου μπορούν να αποδειχτούν στην Ουκρανία

Υπάρχει «εύλογη βάση» στην υπόθεση ότι έχουν διαπραχθεί εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε πρόσφατα ο Βρετανός εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Καρίμ Χαν, ανακοινώνοντας την «άμεση έναρξη» σχετικής έρευνας με τη στήριξη των 39 από τα 123 κράτη μέλη του Δικαστηρίου.

Η έρευνα θα ασχοληθεί με όλα όσα έχουν εκτυλιχθεί στην Ουκρανία από τον Νοέμβριο του 2013, ωστόσο στο εισαγγελικό μικροσκόπιο τίθενται ήδη, με εντεινόμενο ενδιαφέρον, «ύποπτα» γεγονότα που έχουν καταγραφεί στο πλαίσιο του πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πρώτος ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον υιοθέτησε τις σχετικές αιτιάσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και, αμέσως μετά τους βομβαρδισμούς που έπληξαν άμαχους πολίτες στην Ουκρανία, κατηγόρησε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι είναι «ένοχος για έγκλημα πολέμου». Ο κ. Τζόνσον, γράφει η Le Monde, συνέκρινε τον Πούτιν με τον πρώην πρόεδρο της Γιουγκοσλαβίας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, ο οποίος πέθανε στο κελί του πριν από το τέλος της δίκης του κατηγορούμενος για γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου.

Από την πλευρά της, και η αμερικανική διπλωματία μετά το χτύπημα του ουκρανικού πυρηνικού σταθμού στη Ζαπορίζια σχολίασε ότι «η σκόπιμη στόχευση αμάχων ή μη στρατιωτικών υποδομών, όπως πυρηνικοί σταθμοί, είναι έγκλημα πολέμου». «Εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες άμαχοι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν», είπε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Αντονι Μπλίνκεν στις 3 Μαρτίου, εκφράζοντας τη λύπη του για τους φονικούς βομβαρδισμούς ουκρανικών πόλεων.

Επίσης, η Ρωσία κατηγορείται για χρήση βομβών διασποράς στο Χάρκοβο, τη δεύτερη πόλη της Ουκρανίας, κάτι που συνιστά έγκλημα πολέμου. Πρόκειται για όπλα που απαγορεύονται από τη Σύμβαση του Όσλο του 2008, την οποία όμως δεν έχει υπογράψει η Μόσχα. Δεν είναι όπλα ακριβείας, μπορούν να χτυπήσουν αμάχους μαζικά, ενώ αν δεν εκραγούν μπορούν να σκοτώσουν και μετά από χρόνια, όπως οι νάρκες.

