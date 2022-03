Βρετανία: Ριμπάουντ και ανάπτυξη υψηλότερη από την προ Covid εποχή

Με τον ισχυρότερο ρυθμό των τελευταίων επτά μηνών έτρεξε η ανάπτυξη της βρετανικής οικονομίας τον Ιανουάριο, ξεπερνώντας τα επίπεδα που επικρατούσαν πριν χτυπήσει ο κορωνοϊός.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,8% σε μηνιαία βάση, ανακάμπτοντας από την πτώση 0,2% τον Δεκέμβριο, όταν εξαπλωνόταν η παραλλαγή Ομικρον, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή. Η άνοδος ήταν πολύ μεγαλύτερη από το 0,1% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι.

GDP grew 0.8% in January and is now 0.8% above its pre-pandemic peak.



Services grew 0.8% (1.3% above), manufacturing grew 0.8% (1.6% below) and construction grew 1.1% (1.4% above) https://t.co/ldkxuCew1o pic.twitter.com/alaO7y8lEn