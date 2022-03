Γερουσιαστής Μενέντεζ: Ο Πούτιν έκανε το πιο μεγάλο λάθος της ζωής του

Στην Ουάσιγκτον ξεκίνησε χθες το 3ο Συνέδριο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, που διοργανώνει το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και το Ελληνο-Αμερικανικό Συμβούλιο Ηγεσίας. Την πρώτη ημέρα του διημέρου πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις με σημαντικούς οργανισμούς και funds των ΗΠΑ όπως το Center of American Progress, το American Jewish Committee, το Fletcher School του πανεπιστημίου Tufts, to National Endowment for Democracy, το German Marshall Fund, to American Enterprise Institute και το Foundation for Defense of Democracies.



Το βράδυ της Δευτέρας ολοκληρώθηκε με δείπνο, με κεντρικό ομιλητή τον Γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος της «Καθημερινής» Αθανάσιος Έλλις. Ο Γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ, που είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, εξέφρασε τις βαθιά φιλελληνικές θέσεις του όχι απλά σε σχέση με την Τουρκία αλλά γενικά σε θέματα αρχών και αξιών. «Αν ήταν να κάνω προβολή στο μέλλον και να το επιλέξω για τα παιδιά μας, και χωρίς να υπάρχει τότε η επιτακτικότητα της στιγμής, θα προτιμούσα να μην κοιτάζω προς τη μεριά της Βενεζουέλας, του Ιράν και άλλων τέτοιων χωρών, θα επέλεγα συμμάχους όπως η Ελλάδα και το Ισραήλ».

Ο κ. Μενέντεζ μιλώντας για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ανέφερε ότι πρόκειται για το πιο μεγάλο στρατηγικό λάθος που έχει κάνει ποτέ ο Ρώσος Πρόεδρος, ενώ πρόσθεσε ότι «καμία ευρωπαϊκή χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ δεν θα επιτρέψουμε να δεχθεί επίθεση, όχι μόνο γιατί το επιβάλλει η ίδια η συμφωνία, αλλά και για λόγους ηθικής. Η μόνη φορά στα 75 χρόνια του ΝΑΤΟ που κάποια χώρα-μέλος δέχθηκε επίθεση ήταν οι ΗΠΑ την 11η Σεπτεμβρίου». Επισήμανε πως το ΝΑΤΟ είναι πιο δυνατό από ποτέ και πως η Ευρώπη αφυπνίστηκε.

Συμπλήρωσε, δε, πως αναφορικά με την αύξηση των δαπανών για την άμυνα, καλωσορίζει τη γερμανική απόφαση για το 2% του ΑΕΠ, ενώ επισήμανε ότι η ενίσχυση του ΝΑΤΟ είναι ο καλύτερος τρόπος για να πετύχουμε τον στόχο της ευρωπαϊκής άμυνας.

Τέλος, ο Γερουσιαστής σχολιάζοντας το ζήτημα των εξοπλισμών της Τουρκίας ανέφερε ότι δεν βλέπει να παίρνει η γειτονική χώρα F16, επισημαίνοντας πως «μία επιτροπή στη Γερουσία εγκρίνει εξοπλιστικά» και πως η επίθεση γοητείας δεν πιάνει.

Το δείπνο πραγματοποιήθηκε παρουσία του απερχόμενου πρέσβη στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, αλλά και του επόμενου πρέσβη στη χώρα μας, Τζορτζ Τσούνη, ενώ συμμετείχαν μεταξύ άλλων, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, με χαιρετισμό, o Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Συμβουλίου Ηγεσίας Endy Zemenidis, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, η Κυβερνήτης της California Ελένη Kουναλάκης, η Βοηθός Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Έρικα Όλσεν, η Πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ο ελληνικής καταγωγής Κρις Πάππας, μέλος του αμερικανικού Κογκρέσου, ο Πρόεδρος του National Endowment for Democracy Damon Wilson, η Πρόεδρος του αμερικανικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και της παγκόσμιας ομοσπονδίας Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας Deborah Wince - Smith, ο ναύαρχος ε.α. του Ναυτικού των ΗΠΑ James Foggo κ.α.

Το συνέδριο ολοκληρώνεται σήμερα.