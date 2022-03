CNN: Δέκα άμαχοι νεκροί στο Χάρκοβο, περίμεναν να αγοράσουν ψωμί

Ανθρωπους που περίμεναν σε μια ουρά για να πάρουν ψωμί χτύπησαν οι Ρώσοι στο Χάρκοβο σκοτώνοντας τουλάχιστον 10 ανθρώπους, υποστηρίζουν αυτόπτες μάρτυρες.

Βίντεο που έλεγξε γεωγραφικά το CNN δείχνει ότι μια οβίδα ή ένας πύραυλος χτύπησε ομάδα ανθρώπων που έκαναν ουρά για ψωμί στην πόλη της βόρειας Ουκρανίας το πρωί της Τετάρτης.

Ένας τοπικός ρεπόρτερ στο σημείο είπε ότι τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Το CNN δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τον αριθμό των θυμάτων. Το βίντεο έδειχνε άψυχα σώματα στο έδαφος, αλλά οι εικόνες ήταν θολές.

Έδειξε επίσης κάποιον να μεταφέρεται σε ένα κοντινό όχημα. Δεν ήταν σαφές εάν το άτομο ήταν ζωντανό. Το Χάρκοβο έχει περικυκλωθεί από ρωσικές δυνάμεις και έχει δεχτεί επανειλημμένους βομβαρδισμούς την τελευταία εβδομάδα.

Today, Russian forces shot and killed 10 people standing in line for bread in Chernihiv. Such horrific attacks must stop. We are considering all available options to ensure accountability for any atrocity crimes in Ukraine.