Μάχες στα ερείπια της Μαριούπολης, προχωρούν οι Ρώσοι στα ανατολικά

Οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να συγκρατούν τις ρωσικές προελεύσεις κοντά στο Κίεβο, το Χάρκοβο και σε μεγάλα τμήματα του Νότου, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους του Πενταγώνου.

Οπως επισημαίνουν οι New York Times, η ρωσική προέλαση παρεμποδίστηκε από ζητήματα εφοδιασμού, με πολλές μονάδες σε όλη τη χώρα να διακόπτουν τη λειτουργία τους ενώ ανασυγκροτούνται. Ωστόσο, στα ανατολικά, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σημειώσει σταθερή πρόοδο τις τελευταίες ημέρες, κινούμενοι δυτικά από το έδαφος του Ντονμπάς που ελέγχεται από τους αυτονομιστές.

Παρόλο που οι Ουκρανοί κρατούν τη γραμμή έξω από τις μεγάλες πόλεις, η θέση του ουκρανικού στρατού στα ανατολικά φαίνεται ολοένα και πιο επισφαλής, σύμφωνα με ανάλυση αυτή την εβδομάδα από ερευνητές της RUSI, μιας ομάδας στρατιωτικής ανάλυσης. Αυτές οι δυνάμεις ενδέχεται να κινδυνεύσουν να περικυκλωθούν από ρωσικά στρατεύματα που προχωρούν κατά μήκος πολλών μονοπατιών ανατολικά του ποταμού Δνείπερου.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν μετακινηθεί σε πολλά χωριά δυτικά της πόλης του Ντόνετσκ τις τελευταίες δύο ημέρες. Βορειότερα, έχουν χτυπήσει την πόλη Izyum, η οποία δεν έχει θέρμανση, φαγητό, νερό ή άλλες βασικές υπηρεσίες, αν και η ρωσική και η ουκρανική πλευρά αμφισβητούν ποιος ελέγχει την πόλη.

Οι αμερικανοί αξιωματούχοι εκτίμησαν ότι οι Ρώσοι έχουν εκτοξεύσει περισσότερους από 1.080 πυραύλους από την αρχή του πολέμου. Παράλληλα, υπολόγισαν ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξακολουθούν να έχουν διαθέσιμο περίπου το 90% της συγκεντρωμένης στρατιωτικής τους δύναμης.

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας ανακοίνωσε αργά χθες Παρασκευή ότι οι δυνάμεις του έχασαν «προσωρινά» την πρόσβαση στην Αζοφική Θάλασσα, καθώς στρατεύματα της Ρωσίας, που προχώρησε σε εισβολή στη γειτονική της χώρα τον περασμένο μήνα, σφίγγουν τον κλοιό γύρω από τη Μαριούπολη, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας που βρέχεται από αυτήν.

Οι δυνάμεις κατοχής εν μέρει πέτυχαν» τον στόχο τους στον «τομέα επιχειρήσεων του Ντανιέτσκ, στερώντας προσωρινά από την Ουκρανία την πρόσβαση στην Αζοφική Θάλασσα», σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας. Το υπουργείο δεν διευκρίνισε στην ανακοίνωσή του εάν οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν μπορέσει να ανακτήσουν την πρόσβαση.

Η Ρωσία ανέφερε χθες Παρασκευή ότι οι δυνάμεις της «σφίγγουν τον κλοιό» γύρω από τη Μαριούπολη, όπου οι τοπικές αρχές λένε πως το 80% των σπιτιών της πόλης έχουν υποστεί ζημιές και ότι κάπου 1.000 άνθρωποι μπορεί να έχουν παγιδευτεί σε καταφύγιο κάτω από κατεστραμμένο θέατρο.

Η Μαριούπολη, πόλη στρατηγικής σημασίας καθώς βρίσκεται πάνω στις ακτές της Ουκρανίας στην Αζοφική Θάλασσα, μπήκε στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων από την αρχή του πολέμου, τις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Φεβρουαρίου, όταν ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε να αρχίσει αυτή που αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Η πόλη βρίσκεται πάνω στην οδό από δυσμάς, τη χερσόνησο της Κριμαίας, που η Μόσχα προσάρτησε το 2014, προς ανατολάς, προς την περιφέρεια Ντανιέτσκ, που εν μέρει ελέγχεται από τους φιλορώσους αυτονομιστές.

Η Ρωσία είχε υποστηρίξει ήδη από την 1η Μαρτίου πως οι δυνάμεις της έχουν κόψει την πρόσβαση των ουκρανικών ένοπλων δυνάμεων στην Αζοφική Θάλασσα.

Ο επικεφαλής των βρετανικών αμυντικών υπηρεσιών πληροφοριών δήλωσε πως η Ρωσία έχει αλλάξει στρατηγική στην Ουκρανία και πως πλέον κάνει «παράτολμη χρήση πυρών χωρίς διακρίσεις».

Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος της Μαριούπολης, Βαντίμ Μποϊτσένκο, δήλωσε στο BBC ότι οι μάχες έχουν φθάσει πλέον στο κέντρο της πόλης, επιβεβαιώνοντας αναφορές που είχαν έρθει νωρίτερα.

«Οι μάχες με τανκς και πυροβόλα συνεχίζονται. Όλοι κρύβονται σε καταφύγια» σημείωσε. «Δεν έχει μείνει τίποτα από το κέντρο. Δεν υπάρχει ούτε σημείο μέσα στην πόλη που να μην υπάρχουν σημάδια του πολέμου».

Στο πεδίο της μάχης βρίσκονται πάνω από 1.000 Τσετσένοι, ενώ οι κάτοικοι βρίσκονται σε κατάσταση απόγνωσης.

Παράλληλα, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Maxar, φαίνεται ότι η Μαριούπολη έχει μετατραπεί σε ερείπια, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πάνω από το 80% των κτιρίων έχει καταστραφεί εντελώς.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα να γίνουν ουσιαστικές ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία, διαμηνύοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση η άλλη πλευρά θα χρειαστεί ολόκληρες γενιές για να συνέλθει από τις απώλειες που υφίσταται από τον πόλεμο.

Ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους διαβεβαίωσε ότι το Κίεβο πάντα προσέφερε λύσεις για την ειρήνη και τασσόταν υπέρ ουσιαστικών και έντιμων διαπραγματεύσεων για την ειρήνη και την ασφάλεια χωρίς καθυστέρηση.

«Θέλω να με ακούσουν όλοι τώρα, ειδικά στη Μόσχα. Είναι ώρα για μια συνάντηση, είναι ώρα να μιλήσουμε», είπε.

«Έχει έρθει η ώρα να αποκατασταθεί η εδαφική ακεραιότητα και να αποδοθεί δικαιοσύνη για την Ουκρανία. Σε διαφορετική περίπτωση οι απώλειες της Ρωσίας θα είναι τέτοιες που θα σας πάρει αρκετές γενιές να συνέλθετε», πρόσθεσε.

Οι δύο πλευρές διεξάγουν συνομιλίες εδώ και εβδομάδες, αλλά δεν υπάρχει καμία ένδειξη σημαντικής προόδου, πέρα από τις επιμέρους συμφωνίες για την απομάκρυνση αμάχων από πολιορκούμενες ουκρανικές πόλεις.

Ο κ. Ζελένσκι κατηγόρησε τις ρωσικές δυνάμεις ότι εμποδίζουν εσκεμμένα την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας σε αστικά κέντρα που έχουν βάλει στο στόχαστρο. «Αυτή είναι εσκεμμένη τακτική», υποστήριξε, «πρόκειται για έγκλημα πολέμου και (οι Ρώσοι) θα λογοδοτήσουν για αυτό, 100%», επέμεινε.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο Ζελένσκι δεν υπάρχουν ακόμη σαφείς πληροφορίες για το πόσοι είναι οι νεκροί σε θέατρο της πόλης της Μαριούπολης που καταστράφηκε την Τετάρτη. Οι δύο εμπόλεμες πλευρές αλληλοκατηγορούνται για την καταστροφή του θεάτρου, όπου είχαν καταφύγει εκατοντάδες άνθρωποι. Έχουν διασωθεί πάνω από 130 άνθρωποι ως τώρα, είπε πάντως ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους.

Ρώσος διαπραγματευτής υποστηρίζει ότι οι συζητήσεις με την Ουκρανία σε ότι αφορά την «αποστρατιωτικοποίηση» είναι «στη μέση του δρόμου» καθώς και ότι οι απόψεις των δυο πλευρών σχεδόν ευθυγραμμίζονται στο θέμα της «ουδετερότητας» και της εγκατάλειψης της προσπάθειας για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Τα παραπάνω φέρεται να δηλώνει o Vladimir Medinsky σύμφωνα με το Interfax. Στα θέματα που είναι στην ατζέντα περιλαμβάνονται οι εγγυήσεις ασφαλείας. Ο ίδιος αρνήθηκε να αποκαλύψει άλλα θέματα που συζητούνται.

Την ουκρανική θέση αποτύπωσε ο σύμβουλος του προέδρου Ζελένσκι μέσω Twitter: Κατάσταση διαπραγμάτευσης. Οι δηλώσεις της ρωσικής πλευράς είναι μόνο οι διαπραγματευτικές τους θέσεις. Όλες οι δηλώσεις έχουν σκοπό, μεταξύ άλλων, να προκαλέσουν ένταση στα μέσα ενημέρωσης. Οι θέσεις μας είναι αμετάβλητες. Κατάπαυση του πυρός, αποχώρηση στρατευμάτων και ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας με ισχυρές φόρμουλες.

Negotiation status. The statements of the Russian side are only their requesting positions. All statements are intended, inter alia, to provoke tension in the media. Our positions are unchanged. Ceasefire, withdrawal of troops & strong security guarantees with concrete formulas.