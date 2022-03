Ο Ζελένσκι καλεί τον Πάπα Φραγκίσκο να μεσολαβήσει

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι ανέφερε σε tweet ότι μίλησε με τον Πάπα και του είπε «για τη δύσκολη ανθρωπιστική κατάσταση και τον αποκλεισμό των διαδρόμων διάσωσης από τα ρωσικά στρατεύματα».

Προσκάλεσε επίσης τον Πάπα να επισκεφθεί την Ουκρανία.

«Μίλησα με τον @Pontifex. Είπα στην Αυτού Παναγιότητα για τη δύσκολη ανθρωπιστική κατάσταση και τον αποκλεισμό των διαδρόμων διάσωσης από τα ρωσικά στρατεύματα. Ο μεσολαβητικός ρόλος της Αγίας Έδρας στον τερματισμό του ανθρώπινου πόνου θα εκτιμηθεί. Ευχαριστώ για τις προσευχές για την Ουκρανία και την ειρήνη».

Talked to @Pontifex. Told His Holiness about the difficult humanitarian situation and the blocking of rescue corridors by Russian troops. The mediating role of the Holy See in ending human suffering would be appreciated. Thanked for the prayers for Ukraine and peace. pic.twitter.com/wj4hmrTRGd