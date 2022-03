Σ. Αραβία: Νέες αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη

Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, που έχει εμπλακεί στον πόλεμο της Υεμένης, εξαπέλυσε σήμερα επιθέσεις κατά περιοχών που ελέγχονται από τους αντάρτες Χούθι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε, η συμμαχία εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές στο ελεγχόμενο από τους Χούθι τμήμα της υεμενίτικης πρωτεύουσας Σαναά και στη Χοντέιντα, μια πόλη-λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα.

Στην ανακοίνωση υποστηρίζει ότι στόχος είναι «η προστασία των παγκόσμιων ενεργειακών πηγών από εχθρικές επιθέσεις και η διασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας» και ότι η επιχείρηση θα συνεχιστεί μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος της.

Η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια και οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι θα υποστούν τις συνέπειες της «εχθρικής συμπεριφοράς» τους, υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Σαουδαραβικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα ότι η στρατιωτική συμμαχία σκόπευε «να αντιμετωπίσει άμεσα τις πηγές της απειλής», αφού πρώτα προειδοποίησε τον άμαχο πληθυσμό να μείνει μακριά από τοποθεσίες ή εγκαταστάσεις πετρελαίου στη Χοντέιντα.

Χθες Παρασκευή, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία. Όπως ανακοίνωσε η συμμαχία, χτυπήθηκε ένας σταθμός διανομής της πετρελαϊκής εταιρείας Aramco, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά σε δύο δεξαμενές, χωρίς να προκληθούν θύματα.

Λίγο αργότερα η συμμαχία ανέφερε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχαν εκτοξευθεί κατά του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας από πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Χοντέιντα της Υεμένης.

Η στρατιωτική συμμαχία ανέφερε ότι δεν θα βάλει στο στόχαστρο περιοχές με άμαχο πληθυσμό και θα αποφύγει τις παράπλευρες καταστροφές σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah, που πρόσκειται στους αντάρτες Χούθι, μετέδωσε ότι μαχητικά αεροσκάφη της συμμαχίας εξαπέλυσαν επιδρομές στη Χοντέιντα, ενώ κάτοικοι ανέφεραν στο Reuters επιθέσεις στα περίχωρα της πόλης. Σύμφωνα με το Al Masirah, στο στόχαστρο των αεροσκαφών βρέθηκε το λιμάνι Σαλίφ, ένα κτίριο της επιχείρησης ηλεκτρισμού και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Χοντέιντα.

Κάτοικοι της Σαναά ανέφεραν στο Reuters πως βομβαρδίστηκε το κτίριο στο οποίο στεγάζονται τα γραφεία της πετρελαϊκής εταιρείας Safer, στο νότιο τμήμα της πρωτεύουσας της Υεμένης.

Η Σαουδική Αραβία, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, είχε προειδοποιήσει προ ημερών ότι δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν διαταραχές του εφοδιασμού πετρελαίου στις παγκόσμιες αγορές ως αποτέλεσμα των επιθέσεων των Χούθι που έχουν ενταθεί τις τελευταίες τρεις εβδομάδες.

Η Ελλάδα καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο, με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter, τη χθεσινή σειρά επιθέσεων με στόχο ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία και θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές αμάχων. Τέτοιες ενέργειες παραβιάζουν σαφώς το Διεθνές Δίκαιο και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή, τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ