Πυροβολισμοί στο μετρό της Νέας Υόρκης, βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί

Πολλοί άνθρωποι πυροβολήθηκαν και εκρηκτικοί μηχανισμοί βρέθηκαν σε έναν σταθμό του μετρό της πόλης της Νέας Υόρκης σήμερα, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το CNN, έχουν εντοπιστεί αρκετοί εκρηκτικοί μηχανισμοί που δεν εξερράγησαν.

Η κυκλοφορία των συρμών έχει διακοπεί.

Αστυνομικοί ανέφεραν ότι αναζητούν έναν ύποπτο ο οποίος φορούσε αντιασφυξιογόνο μάσκα και ένα πορτοκαλί γιλέκο εργασίας. Η πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε ότι τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

«Στις 8:27, η αστυνομία κλήθηκε για ένα περιστατικό έκτακτης ανάγκης με ένα άτομο που χτυπήθηκε από σφαίρα στο μετρό» στο Μπρούκλιν, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, που ζήτησε από το κοινό να αποφύγει την περιοχή.

Το περιστατικό συνέβη σε σταθμό του μετρό στο Σάνσετ Παρκ του Μπρούκλιν.

In regard to the multiple people shot at the 36th Street subway station in Brooklyn, there are NO active explosive devices at this time. Any witnesses are asked to call @NYPDTips at #800577TIPS. Please stay clear of the area. More provided information when available. pic.twitter.com/8UoiCAXemB