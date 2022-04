ΟΑΣΕ: Η Ρωσία διέπραξε εγκλήματα πολέμου στη Μαριούπολη

Έκθεση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη βρήκε «ξεκάθαρα μοτίβα» παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία και περιγράφει πολυάριθμα περιστατικά τα οποία μπορεί να αποτελούν εγκλήματα πολέμου.

Όπως μεταδίδει το CNN, η έκθεση αναφέρει ότι έχουν βρεθεί «αξιόπιστα στοιχεία» που δείχνουν ότι έχουν «διαπραχθεί παραβιάσεις ακόμα και των πιο θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων (το δικαίωμα στη ζωή, την απαγόρευση του βασανισμού και άλλων απάνθρωπων και υποτιμητικών συμπεριφορών και τιμωριών), κυρίως στις περιοχές όπου βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ρώσων».

Σε δήλωση του στον ΟΑΣΕ την Τετάρτη, ο Αμερικανός πρέσβης Μάικλ Κάρπεντερ τόνισε ότι «συνολικά, η έκθεση καταγράφει τον κατάλογο των απάνθρωπων ενεργειών των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία».

Η έκθεση των 110 σελίδων περιγράφει λεπτομερώς αναφορές για στοχευμένες δολοφονίες, βασανιστήρια, βιασμούς και απαγωγές.

Για πολλά από τα περιστατικά, η έκθεση αναφέρει ότι μπορεί να αποτελούν εγκλήματα πολέμου, αλλά δεν τα χαρακτηρίζει ρητά ως τέτοια. Για την επίθεση στο μαιευτήριο στη Μαριούπολη, ωστόσο, τονίζει: «Η επίθεση αυτή αποτελεί ξεκάθαρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και αυτοί που ευθύνονται για αυτή έχουν διαπράξει έγκλημα πολέμου».

H έκθεση είναι το αποτέλεσμα αποστολής τριών εβδομάδων από τρεις εμπειρογνώμονες του ΟΑΣΕ και καλύπτει την χρονική περίοδο από την έναρξη του πολέμου στις 24 Φεβρουαρίου ως και την 1 Απριλίου. Η έκθεση επισημαίνει ότι οι εμπειρογνώμονες ήταν αντιμέτωποι με διάφορους περιορισμούς που είχαν να κάνουν με τα χρονικά περιθώρια, την έλλειψη πόρων και την αδυναμία πρόσβασης στην Ουκρανία και ως εκ τούτου ήταν αδύνατη μια λεπτομερής αξιολόγηση των περισσότερων κατηγοριών για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

«Ωστόσο, δεν θα είχαν σκοτωθεί και τραυματιστεί τόσοι άμαχοι ούτε θα είχαν καταστραφεί τόσες πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων κατοικιών, νοσοκομείων, μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, σχολείων, πολυκατοικιών, διοικητικών κτιρίων, σωφρονιστικών δομών, αστυνομικών κέντρων, υδραγωγείο και συστημάτων ηλεκτροδότησης αν η Ρωσία σεβόταν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο» τονίζεται στην έκθεση.

Ενημέρωση για τις εξελίξεις έκανε το ρωσικό υπουργείο Αμυνας. Σύμφωνα με αυτό στη Μαριούπολη το Αζόφ εκδιώχθηκε εντελώς από το εμπορικό λιμάνι. «Όλοι οι όμηροι που κρατούσαν οι "Ναζί" σε πλοία στο λιμάνι, συμπεριλαμβανομένων και ξένων, αφέθηκαν ελεύθεροι».

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, 36 εχθρικοί στόχοι καταστράφηκαν από όπλα υψηλής ακρίβειας, ενώ αεροσκάφη αεροσκάφη έπληξαν 10 στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας. Μεταξύ αυτών: ένα διοικητήριο, τρεις αποθήκες όπλων πυραύλων και πυροβολικού, καθώς και 6 περιοχές συγκέντρωσης ουκρανικού στρατιωτικού εξοπλισμού.

Συνολικά, από την έναρξη της ειδικής επιχείρησης καταστράφηκαν 130 αεροσκάφη, 103 ελικόπτερα, 244 αντιαεροπορικά πυραυλικά συστήματα, 447 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, 2.173 άρματα μάχης και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, 243 πολλαπλοί εκτοξευτές ρουκετών, 937 πυροβόλα πυροβόλα όπλων και πυροβόλα πυροβόλα. καθώς και 2.082 μονάδες ειδικών στρατιωτικών οχημάτων.

Την επικοινωνία του με τον αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα social media ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

"Συνεχής ο διάλογος με τον αμερικανό Πρόεδρο. Εκτιμήθηκαν τα εγκλήματα πολέμου της Ρωσίας. Συζητήθηκε πρόσθετο πακέτο αμυντικής και οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία. Συμφωνήθηκε η ενίσχυση των κυρώσεων", αναφέρει στην ανάρτησή του ο Ζελένσκι.

Continued constant dialogue with @POTUS. Assessed Russian war crimes. Discussed additional package of defensive and possible macro-financial aid 🇺🇦. Agreed to enhance sanctions.