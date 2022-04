Ράλι 24% στις τιμές αερίου μετά το στοπ στις παραδόσεις σε Πολωνία-Βουλγαρία

Οι προμήθειες ρωσικού φυσικού αερίου προς την Πολωνία στο πλαίσιο της σύμβασης Yamal σταμάτησαν για λίγο την Τετάρτη, σύμφωνα με στοιχεία από τους διαχειριστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυξάνοντας φόβους ότι η Ρωσία μπορεί να διακόψει τις προμήθειες στους συμμάχους της Ουκρανίας, ενεργοποιώντας έναν «εκβιασμό φυσικού αερίου», μεταδίδει το Reuters.

Τόσο η Πολωνία όσο και η Βουλγαρία είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι η Ρωσία τις ενημέρωσε ότι θα σταματήσει να τις προμηθεύει φυσικό αέριο. Ωστόσο νωρίς σήμερα οι αρμόδιοι του δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσαν ότι το φυσικό αέριο προς την Πολωνία κόπηκε για λίγο, αλλά αργότερα αποκαταστάθηκε και ανέβηκε από το επίπεδο μηδέν.

Ωστόσο η Gazprom δήλωσε σήμερα το πρωί ότι σταμάτησε πλήρως τις αποστολές προς τη Βουλγαρία και την Πολωνία, εξαιτίας του ότι οι δύο χώρες δεν πλήρωσαν σύμφωνα με το νέο καθεστώς που θέλει να επιβάλει η Ρωσία. Μάλιστα ξεκαθαρίζει ότι οι αποστολές θα παραμείνουν παγωμένες μέχρι να γίνουν οι πληρωμές. Προειδοποίησε μάλιστα τις δύο χώρες ότι η μεταφορά αερίου transit μέσω αυτών θα διακοπεί, αν υπάρξει «παράνομη» άντληση ρωσικού αερίου.

Οι εξελίξεις οδήγησαν σε ράλι στις τιμές. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στην Ολλανδία σημείωσαν άνοδο έως και 24% στα 127,50 ευρώ ανά μεγαβατώρα, το υψηλότερο επίπεδο από την 1η Απριλίου.

Η διακοπή των ρωσικών ροών προς την Πολωνία και τη Βουλγαρία, ωστόσο, αναμένεται να έχει «μόνο μέτριο πραγματικό αντίκτυπο» στα ισοζύγια φυσικού αερίου της βορειοδυτικής Ευρώπης, σύμφωνα με αναλυτές της Goldman Sachs Group Inc. με επικεφαλής τη Samantha Dart. Ωστόσο, αυξάνει το διακύβευμα για την ΕΕ «για το αν το νέο σύστημα πληρωμών φυσικού αερίου θα παραβίαζε τις κυρώσεις και, ως εκ τούτου, θα διατηρήσει πιθανότατα την αστάθεια της αγοράς σε υψηλά επίπεδα», πρόσθεσαν.

Η σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου της Πολωνίας με τον ενεργειακό κολοσσό Gazprom είναι ύψους 10,2 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων (bcm) ετησίως και καλύπτει περίπου το 50% της εθνικής κατανάλωσης.

Η κρατική εταιρεία PGNiG της Πολωνίας είχε δηλώσει νωρίτερα ότι οι προμήθειες από την Gazprom μέσω Ουκρανίας και Λευκορωσίας θα διακοπούν στις 8 π.μ. (06.00 GMT) την Τετάρτη, αλλά και ότι η χώρα είναι καλυμμένη, καθώς η αποθήκη φυσικού αερίου είναι κατά 76% πλήρης.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κάλεσε τις «μη φιλικές» χώρες να πληρώσουν για τις εισαγωγές φυσικού αερίου σε ρούβλια, μια απαίτηση που μόνο λίγοι αγοραστές έχουν εφαρμόσει, θυμίζει το Reuters.

Η Βουλγαρία, η οποία εξαρτάται σχεδόν πλήρως από τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου, δήλωσε ότι είχε εκπληρώσει όλες τις συμβατικές της υποχρεώσεις με την Gazprom και ότι το προτεινόμενο νέο καθεστώς πληρωμών παραβιάζει τις συμφωνίες. Έχει πραγματοποιήσει αρχικές συνομιλίες για την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω της γειτονικής Τουρκίας και της Ελλάδας.

Στο μεταξύ ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας δήλωσε ότι η χώρα του λαμβάνει κανονικά ρωσικό φυσικό αέριο μέσω της Σερβίας και της Βουλγαρίας. "Θέλω να τους διαβεβαιώσω όλους ότι η μη παράδοση φορτίων αερίου στη Βουλγαρία δεν σημαίνει διακοπή στη διέλευση φορτίων μέσω της Βουλγαρίας", σημειώνει ο Πέτερ Σιγιάρτο στην σελίδα του στο Facebook.

Ο Σιγιάρτο σημείωσε ότι η επόμενη πληρωμή της Ουγγαρίας για το φυσικό αέριο προβλέπεται στις 22 Μαΐου και ότι η χώρα του θα μεταφέρει κεφάλαια σε ευρώ στην Gazprombank για να μετατραπούν σε ρούβλια.

Η Ουγγαρία λαμβάνει 3,5 δισ. κυβικά μέτρα (bcm) αερίου ετησίως μέσω της Βουλγαρίας και της Σερβίας βάσει της μακροπρόθεσμης συμφωνίας που σύναψε με τη Ρωσία και περαιτέρω ένα δισ. κυβικά μέτρα μέσω αγωγού από την Αυστρία. Η συμφωνία της με την Gazprom είναι για 15 χρόνια, με δυνατότητα τροποποίησης των αγορασθέντων ποσοτήτων έπειτα από 10 χρόνια.

Gazprom's announcement is another attempt by Russia to blackmail us with gas.



We are prepared for this scenario. We are mapping out our coordinated EU response.



Europeans can trust that we stand united and in solidarity with the Member States impacted.