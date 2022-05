Στην Ουκρανία οι ΥΠΕΞ Γερμανίας και Ολλανδίας

Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ (φωτο) επισκέπτεται την Ουκρανία μαζί με τον ολλανδό ομόλογό της Βόπκε Χέκστρα και περιηγούνται τις πόλεις στα περίχωρα του Κιέβου, θέατρα σφαγών αμάχων κατά την διάρκεια της ρωσικής κατοχής τους τον Μάρτιο.

Η Αναλένα Μπέρμποκ ξεκίνησε το πρωί την επίσκεψή της από την Μπούτσα όπου συναντήθηκε με κατοίκους της πόλης που βρίσκεται βορειοδυτικά του Κιέβου.

Ο ολλανδός υπουργός Εξωτερικών έγραψε στο Twitter ότι έφθασε στο Κίεβο για συναντήσεις με την ουκρανική κυβέρνηση και την ομόλογό του Αναλένα Μπέρμποκ.

Το tweet του συνοδευόταν από φωτογραφίες του στους δρόμους του Ιρπίν, στα περίχωρα του Κιέβου, επίσης θέατρο σφαγών αμάχων κατά την διάρκεια του τον Μάρτιο.

«Τα βομβαρδισμένα σπίτια και κτίρια δείχνουν τις συνέπειες του πολέμου στην ζωή των ανδρών, των γυναικών και των παιδιών που ζουν εδώ», πρόσθεσε ο Βόπκε Χέκστρα.

Ο ολλανδός υπουργός Εξωτερικών υπενθύμισε ότι η Ολλανδία συμβάλλει στο έργο της ταυτοποίησης των υπευθύνων των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν κατά την διάρκεια της ρωσικής κατοχής της περιφέρειας αυτής του Κιέβου τον Μάρτιο, κυρίως με οικονομική συμβολή στις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη χάρις στην ανάπτυξη ομάδας εγκληματολογικών ερευνών.

Ο ολλανδός υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί αργότερα σήμερα με τον ουκρανό ομόλογό του Ντμίτρο Κουλέμπα και στην συνέχεια με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης, ο Βόπκε Χέκστρα θα ανοίξει επισήμως στην πρεσβεία της Ολλανδίας στο Κίεβο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

This morning I arrived in #Kyiv for meetings with the Ukrainian government, together with my colleague @Abaerbock . Started my visit in #Irpin , a suburb of Kyiv. 1/3 pic.twitter.com/OZeXf3M66k

To that end, the Netherlands contributes to several accountability efforts. For example, with financial contributions to the investigations by the International Criminal Court and the UN Commission of Inquiry, and through the deployment of a forensic team in #Ukraine. 3/3