Ρωσικές κυβερνοεπιθέσεις στη δορυφορική υπηρεσία Starlink του Elon Musk

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης της SpaceX Ελον Μασκ, με ανάρτηση του στο Twitter, δήλωσε ότι η δορυφορική ευρυζωνική υπηρεσία Starlink της εταιρείας του, η οποία είναι διαθέσιμη στην Ουκρανία, έχει αντισταθεί στις ρωσικές προσπάθειες παρεμβολής και χακαρίσματος που γίνονται στον κυβερνοπόλεμο, προσθέτοντας ωστόσο ότι οι Ρώσοι «ενισχύουν τις προσπάθειές τους».

Starlink has resisted Russian cyberwar jamming & hacking attempts so far, but they’re ramping up their efforts https://t.co/w62yCsDA5w